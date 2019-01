Glass sigue al frente en la taquilla norteamericana

LEA TAMBIÉN

Glass, la película de suspense de Universal, ha liderado la competencia en la taquilla norteamericana por segundo fin de semana consecutivo, recaudando aproximadamente USD 19 millones, dijo el domingo la firma especializada Exhibitor Relations.

Financiada y dirigida por M. Night Shyamalan, Glass es una continuación de Unbreakable (2000) y Split (2016). La película tiene como protagonista a Bruce Willis, que representa a un superhéroe encerrado en un psiquiátrico con un asesino, Mr. Glass, interpretado por Samuel L. Jackson.



El segundo y tercer puesto en la taquilla se mantuvieron sin cambios desde el fin de semana pasado, con The Upside de STX Films llegando a USD 12,2 millones, y Aquaman de Warner Bros cosechando USD 7,4 millones en su sexta semana.

The Upside presenta a Bryan Cranston como un adinerado cuadripléjico que esconde al exconvicto Kevin Hart haciéndolo pasar por su cuidador. La crítica de The New York Times la ha descripto como impolítica pero sorprendentemente ganadora.

Aquaman, con Jason Momoa como el rey Atlantean, ha generado USD 1 009 millones en ingresos, lo que la convierte en la mayor adaptación de DC Comics de todos los tiempos, según BoxOfficeMojo.com.

Un nuevo lanzamiento de Fox, El niño que sería rey, quedó en cuarto lugar con USD 7,3 millones de recaudación en el fin de semana de tres días. Ese sería un resultado potencialmente desastroso para una película que costó más de USD 60 millones de dólares, según Variety.

Louis Ashbourne Serkis (hijo de Andy Serkis, Gollum en la trilogía de "El Señor de los Anillos") personifica a un niño que vive en los tiempos modernos y se topa con la espada legendaria del rey Arturo, Excalibur. La película ha tenido críticas mayormente positivas.

En quinto lugar, y aún fuerte en su séptima semana, se ubicó Spider-Man: Into the Spider-Verse de Sony, con ganancias de USD 6,2 millones.



Completando el top 10 del fin de semana estuvieron:

Green Book (USD 5,4 millones)

Mis huellas a casa (USD 5,2 millones)

Serenity (USD 4,8 millones)

Escape Room (USD 4,3 millones)

Dragon Ball Super: Broly (USd 3,6 millones)