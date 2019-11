Giovanna Andrade representará al Ecuador en el certamen Mrs. Globe

LEA TAMBIÉN

La actriz ecuatoriana Giovanna Andrade soñó siempre con participar en el certamen Miss Ecuador y creyó que había llegado su momento concluir su protagónico en la telenovela ‘Yo vendo unos ojos negros’ (2004), solo que entonces descubrió que tenía tres meses de embarazo de su primera hija, contó.

Andrade cumplirá su sueño de representar al país en el certamen internacional de belleza más grande para madres o mujeres casadas mayores de 25 años. El Mrs. Globe se realizará el 7 de diciembre del 2019 en Shenzhen, en China.



La ecuatoriana fue invitada a participar por sexto año consecutivo en este concurso que busca recaudar fondos para la fundación Women in Need, que vela por el bienestar y la recuperación de mujeres en estado de vulnerabilidad. “Finalmente este año decidí participar porque me siento 100% preparada”, indicó Giovanna.



“Ahora estoy mucho más preparada, el ser madre, el ser profesional, el ser una mujer emprendedora y luchadora, el haber conocido a todo el Ecuador, me da esa certeza y seguridad”, dijo la actriz, que se mudó hace un año y medio a Colombia y ha logrado internacionalizar su carrera.



La guayaquileña de 34 años comenzó su camino a la internacionalización de su carrera como actriz tras protagonizar el videoclip de Si tú la ves (2017) de Nicky Jam y Wisin, rodado en lugares turísticos del Ecuador, y que según Andrade le dio un impulso internacional a su carrera.

En Colombia trabajó en la telenovela 'La ley del corazón 2' y comenzó a grabar 'El final del paraíso', que es la nueva era de 'Sin senos sí hay paraíso', y también participa en una producción para Sony México, "hablando como mexicana", adelantó.



"Estoy muy feliz de haber cumplido muchas metas y muchos sueños que estoy viviendo. Si yo cumplo mis sueños, mis hijos van a aprender a cumplir los suyos”, declaró en Guayaquil. La firma de autos chinos Changan le auspiciara el viaje a China. “Mrs. Globe es para señoras que tenemos la capacidad de mostrar al mundo el rol tan importante que tenemos en una sociedad”, dijo.



El público puede votar por la actriz a través de la página web del certamen, la candidata que reciba más votos automáticamente tendrá un lugar como finalista y será posicionada con el título de Mrs. Globe Choice of People. El voto tiene un costo de USD 10 y los fondos recaudados se destinarán a programas de la organización Women In Need (Mujeres en Necesidad).



“Esta es una oportunidad también para darme a conocer como ser humano, compartir mi forma de ver el mundo y cómo quiero tomar acción en él. Quiero inspirar, ser ejemplo de muchas otras mujeres para que tomen consciencia que, movidas por su fuerza interior, los sueños sí se cumplen”, apuntó la actriz.