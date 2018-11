El adiós a un grande: Gino Molinari

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Uno de los chefs más reconocidos en el medio ecuatoriano por su trayectoria y gran corazón falleció a los 62 años justo el día de su cumpleaños (17 de noviembre de 2018).

Este multifacético personaje será recordado por varias facetas, tanto televisiva, como presentador y actor; política, en la municipalidad de Guayaquil y por su incursión en las letras ya que publicó cinco libros.



El presentador formó parte de la pantalla chica, por aproximadamente, unos 25 años. Comenzó como presentador en Ecuavisa y Gamavisión, pasó por programas cómicos como ‘Puro Teatro’ y en lo internacional participó como actor invitado en la novela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ en 1999.

Video: Youtube/ canal Gino Molinari

Él tomó la decisión de emprender por su cuenta y no depender de nadie. En los últimos años, se dedicó a su canal de Youtube: ‘Molinari TV’, a la vicepresidencia de la Asociación de Periodistas Gastronómicos Latinoamericanos y cuidarse de su salud. Molinari tenía bien claro que no debía excederse en el trabajo.

Video: Youtube / canal Molinari TV

Por 24 años luchó contra la diabetes, con el paso del tiempo tuvo otros cuadros médicos como dos infartos, daños arteriales, 7 isquemias microcerebrales. Además, le amputaron los 5 dedos de su pie izquierdo. Su última operación fue hace unos seis meses.



Uno de los personajes más queridos en Guayaquil y del Ecuador comentaba que “una persona siempre tiene que trasmitir lo que uno es, siempre hay que ser humano”. Fue condecorado por su trayectoria, el 8 de noviembre por el Gobierno Provincial del Guayas.



Se consideraba como un desempleado de la televisión, pero siempre aclaraba que no estaba buscando trabajo.



Molinari no se quiso casar, no tuvo descendencia sanguínea, pero si consideró a varias personas como sus hijos.



En una entrevista concedida a un medio guayaquileño comentó que a él le gustaría morir en su cama. Además, recordó cuando su cama la ofreció a la recordada Sharon, pero ella le respondió que iba a morir primero.



Alisson Luna en una entrevista concedida a este diario comentó que Molinari pasó sus últimos minutos de vida en su vivienda ubicada en pleno centro de la urbe porteña. “Ayer (sábado) estuvo casi dos horas en su cocina que tanto amó, rodeado de la gente que quería, él mismo agarraba su andador e iba”.



Video: Youtube / canal molinarigino