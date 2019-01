Gina Rodríguez y su cruzada por un 'cambio real' para latinos en Hollywood

LEA TAMBIÉN

Gina Rodríguez no pudo contener las lágrimas cuando Yalitza Aparicio fue nominada al Oscar por 'Roma': se sintió reflejada junto a los muchos latinos que batallan muy duro por abrirse espacios en Hollywood.

“¡Estoy demasiado orgullosa!”, arrancó con emoción. “Ver a Yalitza ser nominada me hizo llorar, finalmente me vi reflejada con una latina allí (nominada), mi corazón estalló”.



Si gana la estatuilla el 24 de febrero, Aparicio, una joven maestra de origen indígena, que debutó en el aclamado filme de Alfonso Cuarón, sería la primera hispana en ganar el Oscar a mejor actriz.



Y sería parte del “cambio real” por el que lucha Rodríguez y muchos otros en Hollywood.



Esta actriz de 34 años estrena el viernes 1 de febrero del 2019 'Miss Bala' , un remake de la cinta mexicana de 2011, adaptada para que fuera “una película de acción para una audiencia global”.



Un detalle importante, no común en Estados Unidos, es que está protagonizada por una mujer latina. “Necesitábamos contextualizarla a la realidad de hoy, asegurarnos que fuera un reflejo de una mujer independiente, fuerte”, dijo la ganadora del Globo de Oro por la comedia 'Jane the Virgin'.



'Miss Bala' sigue la historia de una muchacha latina de Los Ángeles que viaja a Tijuana para ayudar a una amiga con un concurso de belleza y termina involucrada en el oscuro mundo del contrabando y narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México.



En medio de muchas balas, explosiones y una buena dosis de exageración, Gloria, el personaje de Rodríguez, descubre una mujer capaz de hacer cosas que nunca imaginó, como disparar un rifle.



La película, que se estrena el 1 de febrero en Estados Unidos, tuvo un elenco y equipo de producción 95% latino.



“Si latinos y latinas nos unimos para apoyar a 'Miss Bala' veremos un cambio real, no tendremos solo una película sino muchas”, estimó la actriz. “ Y creo que los estudios comenzarán a poner dinero en producciones con latinos tanto al frente como detrás de cámara”.

'Miss Bala' fue dirigida por Catherine Hardwicke -del primer 'Crepúsculo' y 'A los trece' - que si bien no es latina, creció en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas con “la riqueza de ambas culturas”.



“No soy mexicana, pero tampoco soy completamente estadounidense”, dijo Hardwicke, que inyectó mucho de ese “tema de identidad” propio en la película.



Se ve en Gloria, una 'pocha' que habla poco español, y en el villano Lino (Ismael Cruz), que criado en ambos lados de la frontera dijo en un momento de la película algo como sentirse demasiado mexicano para Estados Unidos y demasiado “gringo” para México.



Y lo siente igual Rodríguez, que nació en Chicago de padres puertorriqueños. Aunque tiene créditos en películas como 'Alienación' y 'Horizonte profundo' , asegura que el camino no ha sido fácil.



“Tenía 32 años cuando conseguí el papel para 'Miss Bala', hasta entonces no había tenido una oportunidad como esta y desde entonces no he tenido otra oportunidad similar, son muy pocas”, siguió la actriz, agradecida igual con ídolos como Rita Moreno y Lupe Ontiveros porque “hicieron este camino menos difícil”.



Ella espera seguir labrando el camino. “Hay muchos de nosotros usando nuestra plataforma para hacer espacio para que otros se paren frente a la cámara y expandir nuestra comunidad”, indicó Rodríguez, que tiene la productora I Can And I Will, enfocada en desarrollar este concepto.



“La única forma de crear cambio es hacerlo uno mismo”, dijo, antes de explicar que una de las series que desarrolla con Disney se llama 'Diario de una presidenta' que sigue la adolescencia de una joven latina que eventualmente será presidenta de Estados Unidos.

Esto, en un momento en que el actual mandatario Donald Trump impulsa políticas antiinmigrantes, que afectan principalmente a hispanos.



“Espero que el lamentable 'bullying' de esta Casa Blanca nos recuerde lo fuerte que somos juntos”, dijo. “Que salgamos más camaradas, más unidos y con más ganas de proteger a nuestra comunidad” .