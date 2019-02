El conmovedor gesto un policía con una mesera embarazada en Nueva York

LEA TAMBIÉN

Una joven estadounidense que trabaja como mesera en un restaurante de Nueva Jersey se vio sorprendida el pasado 15 de febrero del 2019 con la amabilidad de un policía al que atendió. Courtney English recibió una generosa propina del hombre y un cálido mensaje de su parte.

Según informa el medio estadounidense New York Post, el oficial de la policía se conmovió al escuchar a la joven contar a comensales que atendía en otras mesas que el nacimiento de su primer hijo está muy cerca. Por ello, el hombre, que no ha sido identificado, decidió dejarle una propina de USD 100.



El gesto hizo que su cuenta, que solo era de USD 8,75 por el consumo de una ensalada y una botella de agua ascienda a los USD 108,75. Según el Post, el oficial decidió tener ese gesto con la joven pues recientemente también se convirtió en padre.



Pero más allá de la propina, lo que sorprendió a la joven fue el mensaje que el Policía escribió en el recibo. "Disfruta a tu primero. Nunca lo vas a olvidar", se lee en el papel firmado por el oficial.



En declaraciones al Post, la joven afirmó que seguramente el Policía "escuchó mi conversación con otros clientes a los que les dije que era mi primer hijo y que pronto saldría del trabajo".



English, de 23 años, dijo que no se enteró de la generosa acción del Policía sino hasta que una de las cajeras del restaurante se lo comentó. Tras enterarse de la noticia "empecé a llorar", pero no pudo agradecerle personalmente al hombre, pues ya se había marchado.



La historia se volvió viral luego de que el padre de la joven, Brian Cadigan, compartiera en su página de Facebook una fotografía del recibo. Lo hizo con el fin de enviarle su agradecimiento al hombre.



"Siempre escuchas que la Policía es mala, que te tratan como basura", empieza el texto del hombre que asegura que si bien hay elementos malos en el interior de las fuerzas policiales, hay más personas buenas que merecen ser reconocidas.



En su publicación, Cadigan cuenta que su hija continúa trabajando con el fin de ahorrar todo lo que pueda antes de la llegada de su bebé. "Siempre ha sido alegre en su trabajo, así que tiene varios clientes fieles, pero este no fue uno de ellos", dice refiriéndose al Policía que dejó la generosa propina.

"Que maravillosa persona, no solo por haber dejado una propina muy generosa, sino también un bello mensaje. No lo conozco, señor oficial de Policía, pero hizo llorar a mi pequeña hija y arregló su año. Gracias. Siempre he tenido mucho respeto hacia los oficiales, pero usted superó las barreras no solo como oficial, sino como un hermoso ser humano. Que Dios lo bendiga".

El padre de la joven contó que ella trabaja muy duro para poder llegar a fin de mes y que cuenta con el apoyo del papá de la bebé a quien piensa llamar Kayleigh, aunque no estén casados. La joven se graduó en el año 2015 y busca seguir una carrera en enfermería.