El gesto de bondad de un niño hacia otro que estaba asustado en su primer día de clases se hizo viral

En el primer día de clases de la escuela primaria Minneha en Wichita, EE.UU., el pasado 14 de agosto de 2019, hubo un acto de solidaridad y bondad que se volvió viral en redes sociales. Un niño con espectro autista, Conner, se sentía abrumado por el regreso a las aulas. Estaba angustiado y pasándola mal. Fue entonces que Christian otro niño de la misma escuela tomó la mano de Conner para acompañarlo y apoyarlo.

La escena fue fotografiada por la madre de Christian, Courtnet Coko Moore, y compartida en su cuenta de Facebook. La publicación va acompañada del mensaje: “Estoy tan orgullosa de mi hijo, que vio a un niño en una esquina llorando y fue a consolarlo. Lo agarró de la mano y lo acompañó al interior de la escuela. ¡Es un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo! Es un niño con un gran corazón, el primer día de clases comenzó bien”.



La imagen de Christian y Conner alcanzó hasta este 27 de agosto de 2019 las 38 000 reacciones, fue 25 000 veces compartida y tiene más de 7 000 comentarios entre los que se lee mensajes de gratitud y afecto por el gran gesto del menor.



La historia se popularizó de tal manera que el medio local Romper entrevistó a Conner y dijo que Christian “fue amable conmigo. Estaba en el primer día de clases y comencé a llorar, luego él me ayudó y fui feliz.” La mamá de Conner también dio declaraciones sobre el acto de bondad que recibió su hijo.



Ella mencionó que: “temo todos los días que alguien se ría de él porque no habla correctamente, o porque no se queda quieto y salta de un lado a otro y agita sus manos”. Por lo tanto la actitud de Christian al consolar a su hijo la calmó. “Un acto de amabilidad puede cambiar la vida de alguien, puede cambiar el mundo”, señaló la madre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. afirman que aproximadamente 1 de cada 59 niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA). Este trastorno es más frecuente entre niños porque tienen cuatro veces más posibilidades de ser diagnosticados que las niñas.