El conmovedor gesto de unos estudiantes con su profesor 'al borde del llanto' por problemas técnicos para dictar clases en línea

"No se angustie, no se preocupe, nosotros aquí le apoyamos", le dijo una alumna a un profesor de derecho que tuvo inconvenientes técnicos para llevar a cabo una clase en México. El docente presentó problemas con su conexión WiFi que interrumpieron en ocasiones la clase, pero lejos de quejarse por lo sucedido, sus alumnos le enviaron mensajes de apoyo.

El conmovedor gesto quedó registrado en un video que fue difundido en Twitter el pasado 20 de agosto del 2020 y que hasta este 24 de agosto suma más de 198 000 'me gusta' en la red social. "No entiendo cómo hay personas que tratan mal a sus profesores", dijo el usuario que difundió el clip.



Según la publicación, el docente "se veía muy apenado y triste" por los problemas que tuvo para dictar su clase en ese día. Pero los comentarios de sus alumnos lo ayudan y visiblemente mejoran su estado de ánimo. En un punto del video se escucha a varios de los estudiantes agradeciéndole al profesor por la clase.



Consciente de que su clase no había tenido la calidad deseada, el profesor manifestó que sus alumnos podían reclamar por lo ocurrido, pero esto no ocurrió. "Está muy interesante y muy bonita su clase", dice uno mientras en el rostro del docente se dibuja una sonrisa.

No entiendo como hay personas que tratan mal a sus profesores. El día de hoy nuestro doctor tuvo algunos problemas técnicos durante su clase y se veía muy apenado y triste .. y pues bueno aquí sus alumnos alegrándole el día 🌟



pueden apreciar como cambia su carita 🥺❤️



En Twitter, el video tuvo reacciones mixtas. Por un lado, usuarios saludaron el gesto de los estudiantes con su docente, pero por otro, las personas criticaron el hecho de que el docente no esté familiarizado con la tecnología necesaria para dictar la clase.



La emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19 obligó el cierre de centros de estudios y profesores tuvieron que migrar hacia lo digital para poder dictar sus clases, lo que para algunos significó enfrentar dificultades.

En la red social, usuarios contaron las experiencias de sus progenitores con la nueva forma de dar clases. "Mi papá también es profesor y está aprendiendo a dar clases en plataformas digitales. Es un gran esfuerzo para él y aunque a veces se desespera no se rinde. Seamos empáticos y pacientes con ellos y valoremos el trabajo que cada quien hace con mucho amor", escribió una usuaria. "Tengo a mi papá que es un adulto mayor y sigue dando clases y no saben lo difícil que es verlo tratando de acoplarse a la tecnología. Me llegó como no tienes idea", comentó otra.