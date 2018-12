El género urbano dominó el 2018

LEA TAMBIÉN

Las producciones latinas lideraron las listas y las selecciones de las canciones y artistas del año. El reguetón y el trap se convirtieron en la música popular de esta época.

La producción logró calidad técnica, lo que creó éxitos instantáneos y canciones pegajosas y bailables. Además, las colaboraciones de los exponentes latinoamericanos con los extranjeros han permitido la llegada a un público más amplio. El mejor ejemplo es I Like It, un éxito de la neoyorquina Cardi B en el que participan el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J. Balvin.



El género urbano lidera listas como la de las canciones más vistas de YouTube, donde Te Boté Remix, de varios autores, ocupa el primer lugar. Por otro lado, sencillos de Bad Bunny, Nicky Jam, Ozuna y Daddy Yanki están entre las selecciones de lo mejor de la música latinoamericana de la Billboard.



Mientras tanto, el hip hop y el rap viven un momento interesante en Estados Unidos y América. El rapero Kendrick Lamar ha reivindicado el valor de la lírica en el género y Cardi B se ha abierto espacio entre una industria dominada por hombres.



El furor fuera del género urbano es la cantante española Rosalía. Su disco ‘El mal querer’ y su éxito Malamente han sido seleccionados entre lo mejor de Hispanoamérica del 2018, por marcas como Rolling Stone Argentina y Billboard.



Cardi B

Hip Hop Femenino. La rapera neoyorquina obtuvo el reconocimiento a escala global, con el lanzamiento de la canción I like It, junto a J Balvin y Bad Bunny. Tiene cinco nominaciones a los Grammy 2019 por su álbum ‘Invasion of Privacy’, el cual alcanzó el número uno de la Billboard. Además, se quedó con tres trofeos de los Billboard Music Awards.



Rosalía

Nueva vida al flamenco. La cantante española acerca las raíces del flamenco a las nuevas generaciones, con una fusión de hip hop, electrónica y pop. Fue nominada a cinco Grammy Latino este 2018. Se llevó dos gramófonos: a la Mejor interpretación urbana y a la Mejor canción alternativa, ambos por Malamente.



Mon Laferte

La música latinoamericana. ‘El beso’, de la cantante chilena, es parte de la lista de las 20 mejores canciones latinas de la Billboard. Esta Navidad le apostó a llegar al mercado estadounidense, con una colaboración con Gwen Stefani. Y remató con un álbum a fin de año, titulado ‘Norma’. Mon sonó sin parar.



Bad Bunny

El reinado de lo urbano. De las 10 canciones más escuchadas en Youtube en el 2018, ocho son en español y siete son del género urbano. El reguetón y el trap disfrutaron de gran difusión mundial. Bad Bunny es uno de los mayores exponentes, con éxitos como Te Boté, MIA y I like It. Será jurado en Viña del Mar 2019.



Queen

El fenómeno fílmico. La cinta ‘Bohemian Rhapsody’ trajo de regreso los temas de Queen. La canción que le da nombre a la película se convirtió en la más reproducida del siglo XX en plataformas de ‘streaming’, de acuerdo con Universal Music Group. Además, llegó una vez más a la lista de Billboard Hot 100.

El ecuatoriano Nicola Cruz es otro de los artistas que ha sobresalido en las listas de los hits, en este 2018.



Nicola Cruz

El Andes step. A través de ‘beats’ electrónicos, el músico ecuatoriano invita a hacer una exploración por los sonidos del territorio ecuatoriano. Nicola Cruz define a su género musical como el Andes Step. Será parte de los festivales Estéreo Picnic, en abril, en Colombia, y Lollapalooza, a finales de marzo, en Chile.



Kendrick Lamar

Un rapero del pulitzer. Lamar es considerado el mejor rapero de la actualidad. A inicios del año, se convirtió en el primer músico popular en ganar un Pulitzer. Tiene a sus espaldas 12 premios Grammy. Lidera la lista de nominaciones del Grammy 2019 por su sus canciones de la cinta ‘Pantera Negra’, de Marvel.