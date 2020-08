¿Es recomendable usar alcohol gel para la piel en la playa por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

Por el feriado del 10 de Agosto en Ecuador surgió la duda sobre si es seguro para la piel usar gel alcohol en playas y balnearios. Las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos, son ineludibles. Sin embargo, dos dermatólogas sostienen que también hay que prestarle atención a la salud de la piel.

“La Academia Española de Dermatología y Venereología aclaró que sí es posible usar gel alcohol en piscinas o mar, puesto que la sustancia desinfectante no va a reaccionar con el sol”, dice Luz María Dressendörfer, dermatóloga y docente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.



La médica explica que hay sustancias fototóxicas o fotálergicas que pueden generar reacciones de inflamación epidérmica. Sin embargo, no es el caso del alcohol necesario para sanitizar las manos.



Dressendörfer recomienda que quienes tienen enfermedades dermatológicas previas, como la dermatitis atópica o la de contacto, no ingresen a las piscinas: el uso obligatorio de alcohol más la exposición al cloro de la piscina causaría una reacción irritativa y se potenciaría la enfermedad cutánea. El contacto con el agua de mar y con la arena es seguro.





La acción del alcohol en la piel

La alta frecuencia del lavado de manos con jabón y uso de alcohol le ha pasado la factura a la piel. Estas sustancias destruyen la capa lipídica, es decir, la grasa que protege la piel. La resequedad, las fisuras y la irritación son algunas consecuencias.



Para evitarlo, la dermatóloga Anahí Pontón recomienda usar una crema de manos sin fragancia después de lavarse las manos y 20 segundos después de ponerse alcohol (o cuando este se haya secado). Si la piel ya presenta irritaciones o fisuras, se debe consultar con un especialista.



Dressendörfer considera que el lavado de manos con un jabón suave es menos dañino que el uso de alcohol, por ello, y porque es más efectivo contra el nuevo coronavirus, hay que preferir esta práctica siempre que sea posible.





¿Qué le pasa a la piel después del confinamiento?

El encierro y la falta de exposición al sol provocaron que la piel se vuelva más delgada, de acuerdo con Pontón. Por lo tanto, ahora la piel es más sensible al sol. Por ello, es necesario usar crema solar de factor alto cada dos horas y no exponerse al sol entre 11:00 y 14:00.



El estrés provocado durante la pandemia también impacta en la salud de la piel. “Esto genera radicales libres, los cuales oxidan la piel y el cuerpo, se vuelven más vulnerables”, dice Pontón. “Debemos tener más cuidado y buena higiene”, añade.





¿Piscinas y playas en el feriado en Ecuador?

El COE ha autorizado el uso de piscinas para entrenamiento formativo. Foto: Pixabay

Solo seis de las 40 playas evaluadas por el Gobierno están autorizadas para recibir turistas estos días de descanso por el feriado del Primer Grito de la Independencia en Ecuador: Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Tonchigüe, en la provincia de Esmeraldas, y Bajo Alto, en El Oro. Las playas de Manabí, Santa Elena y Guayas no pueden recibir turistas.



El horario establecido para utilizar esas playas es de 10:00 a 17:00. El uso de mascarillas es obligatorio fuera del agua, no están permitidas las carpas o parasoles para más de seis personas ni el tránsito en las vías con más de cuatro personas en los vehículos particulares ni deportes grupales.



Asimismo, la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, fue enfática: “Las piscinas no pueden ser utilizadas” en espacios turísticos o recreativos durante los días de descanso por este feriado del 10 de Agosto.



Es decir, las piscinas aún no están abiertas al público en Ecuador. “Todavía hay restricciones al respecto y seguimos trabajando para que en el momento oportuno las podamos abrir para el público en general”.



Las únicas instalaciones de este tipo que recibieron aval del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para retomar actividades con medidas de bioseguridad son las de entrenamiento formativo, bajo techo, es decir piscinas para deportistas de competencia.