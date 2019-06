Este gato sobrevivió tras quedar atrapado en la lavadora durante un ciclo

LEA TAMBIÉN

Stefani Carroll-Kirchoff vivió la pesadilla de muchos amantes de los gatos. Estas mascotas son especialistas para encontrar lugares extraños para esconderse, por ello, la mujer siempre revisa su lavadora y secadora antes de iniciar un ciclo. La única vez que no lo hizo, su gato Félix quedó atrapado.

Los hechos, informó la cadena CNN este 24 de junio del 2019, tuvieron lugar la semana pasada. Carroll-Kirchoff colocó ropa en la lavadora, cerró la puerta y configuró un ciclo de lavado rápido con agua tibia y enjuague en frío. 35 minutos después, cuando abrió nuevamente la puerta, se percató que su gato estaba dentro de la máquina.



La pata blanca de Félix, de un año, sobresalía de entre la ropa mojada, asegura el medio. Entonces la mujer lo sacó y llamó a su padre. Juntos llevaron al animal al Centro de Referencia y Emergencia de Animales de Minnesota (Estados Unidos).



El quedarse atrapado en la lavadora ocasionó que Félix pierda la vista. Además, fue diagnosticado con neumonía "por la cantidad de agua en sus pulmones". Llegó al centro en estado crítico, pero sobrevivió y actualmente se está recuperando, sostiene el medio.



Actualmente, el gato ya recuperó la vista y comenzó a comer, pero aún necesita de oxígeno para sobrevivir, por lo que continúa en el hospital bajo observación. Los veterinarios aseguran que la recuperación total de Félix es solo cuestión de tiempo.



Sin embargo, dice CNN, Carroll-Kirchoff no se perdona por lo ocurrido y asegura que nunca lo hará. "He estado en shock los últimos días... esto me va a perseguir por el resto de mi vida".



Su hija, Asha Carroll McCullogh, inició el pasado 19 de junio del 2019, una campaña de recolección de fondos en el portal GoFundMe para buscar ayuda para costear el tratamiento de Félix. En cinco días, 473 personas donaron un total de USD 12 510. El objetivo es USD 15 000.



El dinero recaudado se destinará para pagar las cuentas del hospital de Félix, pero lo que no se use para este fin "será donado a una caridad que apoya a familias que deben pagar cuentas de emergencia como las de Felix", dice en la página.

El texto escrito por la joven también hace un llamado a los propietarios de gatos. "Por favor siempre revisen sus lavadoras y secadoras antes de empezar un ciclo. Pueden prevenir que un accidente como este suceda".