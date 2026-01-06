La tradición de la rosca de Reyes esconde secretos que van más allá de un simple pan dulce compartido en la mesa.

Esta costumbre llegó a Ecuador aproximadamente en el siglo XVI con la venida de los españoles y las celebraciones católicas de la época.

Desde entonces, el país vive una transformación cultural que mezcla fe y sabor. Según una entrevista a Sebastián Galarza, docente de la escuela de Gastronomía de la UIDE, la rosca se consume el 6 de enero para celebrar la Epifanía del Señor.

👑 El secreto de la rosca de Reyes

¿Sabías que la forma circular de este pan tiene un significado eterno? Este diseño representa el amor infinito de Dios, aquel que no tiene principio ni fin, según explica la web del Gobierno de México.

En su superficie, las frutas cristalizadas brillan como si fueran las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos.

Pero el verdadero suspenso surge al cortar cada rebanada, buscando aquello que permanece oculto a la vista.

🌿 La mirra y el destino

Dentro de la masa se esconde una pequeña figura que simboliza al Niño Jesús. Quien la encuentre, según dicta la costumbre, deberá comprar la rosca del siguiente año.

Este acto de ocultamiento recuerda cómo fue protegido del rey Herodes en tiempos antiguos, una historia que revive cada año en los hogares urbanos.

De entre todos los regalos llevados por los reyes Magos a Jesús, la mirra es el que mayor significado encierra.

La presencia de la mirra en el relato bíblico también aporta un matiz profundo de humanidad y sacrificio.

De acuerdo con El Colombiano, este elemento representa la mortalidad y el sufrimiento que Jesús enfrentaría más adelante.

✨ Una tradición que se expande

Antiguamente, la mirra tenía usos medicinales y rituales en procesos funerarios. Sebastián Galarza explica que estos elementos anticipaban el destino humano de Cristo frente a los Reyes.

En Ecuador, aunque la costumbre no es tan masiva como en otros países, las panaderías artesanales impulsan con fuerza este cierre del ciclo navideño.

¿Qué sorpresas aguardan a quienes encuentren la figura este año bajo el símbolo de la corona?

