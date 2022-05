Chef renombra la ensaladilla rusa

Al cumplirse 80 días de la invasión rusa a Ucrania, el chef español José Andrés anunció el sábado 14 de mayo de 2022 que cambiara el nombre de la ensaladilla rusa en todos sus restaurantes.

“Anuncio que desde mañana la icónica tapa española ensaladilla rusa cambiará de nombre a ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana en todos mis restaurantes”, señaló el reconocido chef, nacionalizado estadounidense, en su cuenta de Twitter.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY