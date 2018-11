Arquitectura futurista y ‘tsantsa’ gigante obtienen los premios de pintura y escultura del Faal

LEA TAMBIÉN

Con una pintura sobre arquitecturas futuristas que desafía la leyes de la gravedad, el artista plástico Gunther Córdova obtuvo el primer premio y los USD 3 000 del certamen de pintura del Festival de Arte al Aire Libre (Faal) 2018, una obra titulada ‘Desafíos y contradicciones de una ciudad celestial’.

El Museo Municipal de Guayaquil dio a conocer este martes 6 de noviembre de 2018 la lista de ganadores de la edición 19 del festival, cuyas 11 categorías vieron actividad hasta el pasado lunes en los espacios públicos de la ciudad.



El escultor guayaquileño Alonso Fares, quien había ganado en sus inicios el certamen, ganó el primer lugar de la categoría de escultura 2018 (USD 3 000) por La sombra, mi pequeño amigo, una suerte de cabeza reducida o tsantsa shuar, pero de grandes proporciones, modelada en arcilla y fundida en resina.



Los ganadores de las 11 categorías serán premiados oficialmente en un evento especial que será organizado este sábado 10 de noviembre, a las 19:00, en el Paseo de los presidentes, en el Malecón 2000, informó Fernando Mayorga, coordinador del Faal. Una exposición con obras premiadas y seleccionadas abrirá al público el próximo martes 13 de noviembre en el Museo Municipal de Guayaquil y permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre.



El segundo lugar de pintura de esta edición recayó en Pedro García Vera, por Mira no te vayas, quédate un ratito o quieta ahí ctm y el tercero en Alejandro Arellano, por Antropología Tribal. Mientras que en escultura, el segundo lugar fue para Adriano Bacilio, por Inocencia en el mundo; y el tercero para Lenín Fares, por Conciencia Infinita.



En dibujo el premio único recayó en Juan Carlos Camacho Galarza, por Roko. Y en fotografía Jorge Delgado ganó el premio único por Birdman, con la imagen de un anciano rodeado de decenas de palomas en el emblemático Parque Seminario o de las Iguanas.



Una de las más reconocidas agrupaciones de danza-teatro de la ciudad, Corporación Zona Escena, obtuvo el premio único de teatro, por Retrato. Mario Suárez y Vanessa Guamán actuaron en la pieza dirigida por Jorge Parra, una obra muda en el que los actores usan máscaras de ancianos y cuentan la historia de un viaje a partir de los gestos y del teatro físico.



Los ganadores de otras categorías



Danza

Premio único para Jaime Pérez, por ‘El inicio del Éxodo’



Música

Premio Único (Amateur) para la banda Kuacke, por El Río

Premio Único (Profesional) para Renatto Zerega, por Beyond the Skies



Cortometraje

Premio único para Daniel Morales Escobar, por ‘La mujer del hombre’



Títeres

Premio único para Grupo Elementos, por ‘El príncipe feliz’



Artes alternativas

Premio único para Benicio Fuentes Caicedo, por la obra ‘Ser’



Declamación

Premio único para Benicio Fuentes Caicedo, por ‘Canción del Niño Negro y del Incendio de Nelson Estupiñan Bass’