Ganadores de los Emmy 2018 en las principales categorías

Esta es la lista de los ganadores en las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Oscar de la televisión, que se entregaron este lunes 17 de septiembre del 2018 en Los Ángeles.

Mejor serie dramática: 'Game of Thrones’



Mejor comedia: 'The Marvelous Mrs Maisel’



Mejor actor dramático: Matthew Rhys, 'The Americans’



Mejor actriz dramática: Claire Foy, 'The Crown’



Mejor actor de comedia: Bill Hader, 'Barry’



Mejor actriz de comedia: Rachel Brosnahan, 'The Marvelous Mrs Maisel’



Mejor actor dramático de reparto: Peter Dinklage, 'Game of Thrones’



Mejor actriz dramática de reparto: Thandie Newton, 'Westworld’



Mejor actor de reparto en comedia: Henry Winkler, 'Barry’



Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, 'The Marvelous Mrs Maisel’



Mejor miniserie: 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’



Mejor actor de miniserie o película para televisión: Darren Criss,'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’



Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, 'Seven Seconds’