Ganadores de los Grammy 2020 en las principales categorías

Estos son los ganadores de las categorías más importantes de los Grammy, entregados el domingo 27 de enero del 2020 en Los Ángeles.

Álbum del año:



“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish



Grabación del Año (mejor canción):



Bad Guy, Billie Eilish



Canción del año (composición):



Bad Guy, Billie Eilish



Mejo artista revelación:



Billie Eilish



Mejor actuación de pop individual

​

Lizzo, Truth Hurts

Mejor actuación de pop dúo / grupo



Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road



Mejor álbum de pop



When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , Billie Eilish



Mejor álbum de rock



Social Cues, Cage The Elephant



Mejor álbum de rap



Igor , Tyler The Creator

Mejor álbum de música alternativa



Father Of The Bride , Vampire Weekend



Mejor álbum de electrónica



No Geography, The Chemical Brothers



Mejor álbum urbano contemporáneo



Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo



Mejor actuación de rock



This Land, Gary Clark Jr.



Mejor álbum country



While I'm Livin', Tanya Tucker

Mejor actuación de orquesta:



Norman: Sustain, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles



Categorías latinas



Mejor álbum pop latino



'#Eldisco', de Alejandro Sanz



Mejor álbum rock o alternativo latino



'El mal querer ', de Rosalía



Mejor álbum regional mexicano



'De ayer para siempre' , Mariachi Los Camperos

Mejor álbum tropical latino



Opus, Marc Anthony



A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola