Estos fueron los ganadores de los Emmys 2020 virtuales por la pandemia

De los tributos a la magistrada estadounidense Ruth Bader Ginsburg al reencuentro de las protagonistas de 'Friends', el Emmy premió a la joven actriz Zendaya y abordó el racismo en Estados Unidos.

A continuación algunos destaques de la ceremonia que se realizó en un inédito formato virtual por la pandemia.



Reunión de 'Friends'



El propio servicio de streaming de HBO iba a producir este verano una reunión con el elenco del legendario show 'Friends', que habría atraído a nuevos suscriptores a la plataforma.



Pero el programa sin guión con las seis estrellas de la comedia de los 90 se retrasó de forma indefinida luego que Los Ángeles impusiera duras restricciones relacionadas con el coronavirus.



Este viernes, Courteney Cox y Lisa Kudrow llamaron desde el “hogar” de Jennifer Aniston para la aparente sorpresa de Kimmel.



“Claro que estoy (aquí). Vivimos juntas”, bromeó Cox. “Hemos sido compañeras de piso desde 1994”, subrayó Aniston. “¿Dónde más podría vivir?”, añadió Kudrow.



Honores a la “superheroína” RBG



El presentador Jimmy Kimmel y varias estrellas rindieron homenaje a la difunta magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, describiéndola como una “superheroína” y pionera.



“El viernes perdimos a una gran estadounidense”, dijo Kimmel. “Ruth Bader Ginsburg fue una compasiva e incansable defensora de la igualdad y la justicia. Dijo que su legado fue hacer la vida un poco mejor para la gente menos afortunada que ella”.



Regina King, que se llevó a casa el premio a mejor actriz en una miniserie por 'Watchmen', rindió un tributo a Ginsburg en su discurso de aceptación con “Descansa en poder, RBG”.



Uzo Aduba, galardonada con el premio a mejor actriz de reparto en una miniserie por “Mrs America”, describió la muerte del ícono feminista como “absolutamente devastador”.

El récord de Zendaya



Con 24 años, Zendaya se convirtió en la mujer más joven en recibir el Emmy a mejor actriz dramática por su ardiente papel en 'Euphoria'.



La actriz ganó por su descarnado retrato de la adolescente drogadicta Rue en el sombrío drama de HBO que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por las drogas, el sexo, el amor, la identidad y el trauma.



“Los aprecio mucho, son mi familia”, dijo Zendaya, dirigiéndose a Sam Levinson, creador del polémico programa que basó la serie en su propia batalla contra la adicción.



“Estoy muy agradecida por Rue. Estoy muy agradecida de que me hayas confiado tu historia”.



HBO se impone sin GOT



HBO está acostumbrada a ganar la batalla anual de los Emmys, a pesar de la reciente y feroz competencia de la advenediza Netflix.



Pero si los ejecutivos estaban preocupados por su primer año sin “Juego de Tronos”, que cerró con un récord de 59 Emmys, esta noche mostró que hay vida más allá de los dragones de Poniente.



'Succession' y 'Watchmen' sellaron grandes victorias en las categorías de drama y miniseries, además de “ Euphoria ” con la extraordinaria victoria de la joven Zendaya.

HBO cerró este año con 30 estatuillas



Netflix, que llegó a la ceremonia bien posicionada tras las categorías técnicas, tuvo que conformarse con solo dos premios en la noche, con las victorias para actriz y director en los dramas 'Ozark' y 'Unorthodox'.



Sin contratiempos



Cualquiera que haya sufrido con el sinfín de llamadas de Zoom durante el confinamiento por la pandemia, tuvo que haber puesto en duda la viabilidad de organizar una prestigiosa ceremonia de premios con docenas de videollamadas remotas.



Enlistando las muchas miserias del 2020 en su monólogo de apertura, el presentador Kimmel insertó “escuela de Zoom” junto a “la división, injusticia, enfermedad... desastre y muerte”.



Pero la conexión de internet funcionó sin problemas en todo momento, sorprendiendo e incluso decepcionando a aquellos que esperaban algún pequeño desastre con la tecnología.



“Todo salió perfectamente desde el punto de vista técnico”, admitió una revisión del sitio Deadline, aunque catalogó la ceremonia como “tristemente engorrosa”.

“A todos los ganadores de esta noche y a todos los nominados, los veré en la triste fiesta de Zoom”, se despidió Kimmel.



Estos fueron todos los ganadores de la noche:



- Mejor serie dramática: 'Succession'



- Mejor comedia: 'Schitt's Creek'



- Mejor actor dramático: Jeremy Strong, 'Succession'



- Mejor actriz dramática: Zendaya, 'Euphoria'



- Mejor actor de comedia: Eugene Levy, 'Schitt's Creek'



- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, 'Schitt's Creek'



- Mejor actor de reparto dramático: Billy Crudup, 'The Morning Show'



- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, 'Ozark'



- Mejor actor de reparto en comedia: Daniel Levy



- Mejor actriz de reparto en comedia: Annie Murphy



- Mejor miniserie: 'Watchmen'



- Mejor película para TV: 'Bad Education'



- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, 'I Know This Much Is True'



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, 'Watchmen'



- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Yahya Abdul-Mateen II, 'Watchmen'



- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Uzo Aduba, 'Mrs America'