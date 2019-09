Tras ganar tres Emmys, Waller-Bridge cierra millonario acuerdo con Amazon

LEA TAMBIÉN

La guionista y actriz británica Phoebe Waller-Bridge, que dominó los premios de comedia con su aclamada 'Fleabag' en los pasados Emmys, firmó un millonario contrato para crear contenidos para Amazon, informó el estudio este martes 24 de septiembre de 2019.

Waller-Bridge dijo que estaba “locamente emocionada” por este acuerdo que la prensa especializada de Hollywood dijo rondaba los USD 20 millones por tres años, aunque el estudio no precisó un monto.



'Fleabag', una producción conjunta de Amazon y BBC, ganó seis Emmys, incluido el de mejor serie de comedia, y mejor actriz y guión de comedia para Waller-Bridge, que también co-escribió el thriller de espías 'Killing Eve' y la próxima película de James Bond 'No Time To Die'.



“Trabajar con el equipo en 'Fleabag' fue una asociación creativa soñada. Realmente uno se siente como en casa. No puedo esperar a ponerme en marcha”, dijo.



Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, describió a Waller-Bridge como “inteligente, brillante, generosa y virtuosa en múltiples frentes como la escritura, la actuación y la producción”.



El comunicado indicó que la británica producirá nuevo contenido exclusivo para la plataforma Amazon Prime, sin precisar mayores detalles.



Sí señaló que Waller-Bridge seguirá como productora ejecutiva de la comedia romántica de HBO 'Run'.



'Fleabag' fue una serie poco convencional e irreverente basada en su monólogo del mismo nombre sobre una joven londinense absorta en sí misma que luchaba con la familia, el sexo y las convenciones sociales.



Waller-Bridge, de 34 años, ha descartado otra temporada para el futuro inmediato, diciendo a una audiencia de Los Ángeles el mes pasado que había llegado “a un final natural”.

“Tengo la fantasía de traer a 'Fleabag' de vuelta cuando tenga 50 años”, señaló entonces.