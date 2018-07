Ganador de World Press Photo llama a mujeres y latinos a hacer fotoperiodismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El fotoperiodista venezolano Ronaldo Schemidt, ganador de la mejor foto del World Press Photo 2018 por una captura sobre protestas en Venezuela, reivindicó este jueves (26 de julio del 2018) la inclusión de mujeres y latinoamericanos en el mundo del fotoperiodismo, que suele ser ejercido por hombres europeos.

Schemidt, radicado en México, estuvo presente esta mañana en la inauguración de la exposición World Press Photo 18 en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México, que estará abierta al público hasta el 23 de septiembre con una asistencia prevista de más de 70 000 personas.



"Tenemos que quitarnos la idea de que si estamos en Latinoamérica no podemos competir con los conflictos de Oriente Medio o la migración. Todos tenemos posibilidades, aquí hay grandes trabajos y muchas historias que contar", reivindicó Schemidt en una entrevista con Efe.



El fotoperiodista insistió que "los fotógrafos de acá tienen que seguir participando y nunca pensar que los grandes conflictos que afectan a la humanidad están por encima de nuestras historias".



"Lo digo siempre a mis compañeros, en Venezuela se hacen trabajos de gran alcance sobre la crisis de comida, el problema de transporte, de los hospitales... Es un trabajo maravilloso", sostuvo.



También alabó el papel de muchas mujeres fotoperiodistas que hacen "un gran trabajo" pero que no reciben reconocimiento por ello.



"El año pasado tuve una compañera que tuvo fotos de un momento muy tenso en un proceso electoral en el que un grupo armado mató a una señora que esperaba votar (...). Ella tuvo el valor impresionante de levantar la cámara", dijo Schemidt, quien lamentó que la reportera no presentara sus foto a ningún concurso.



En esta edición del World Press Photo, la número 61, solamente cinco mujeres fueron galardonadas entre los 42 fotógrafos premiados, lamentó en rueda de prensa Babette Warendorf, responsable de la exposición.

Además, informó que solo 2% de los fotógrafos son africanos y 6% latinoamericanos, por lo que animó a los reporteros de estas regiones a que participen en próximas ediciones porque "es muy importante su punto de vista".



Warendorf aseguró que la organización trabaja para que las mujeres "puedan entrar" en el mundo del fotoperiodismo a pesar del "modo de trabajo machista" imperante en esta profesión y en tantas otras.



La fotografía premiada de Schemidt muestra a un joven estudiante prendido en llamas tras la explosión de una moto de policía durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro ocurrida en mayo del año pasado en Caracas.



Schemidt vive el galardón con "un sentimiento contradictorio" porque a pesar de ser un reconocimiento a su trabajo, la situación en Venezuela sigue sin mejorar.



"Lo veo sin nada que celebrar. La situación es trágica. Sé que siguen mal las cosas. Mis amigos y mi familia están allá y sé que viven en una terrible situación", aseveró.



El galardonado aseguró que nunca se ha encontrado con el dilema de hacer una fotografía o tener que ayudar a alguien en apuros, y explicó que si algún día le ocurre, intentará "mantener el lado más humano posible sin dejar de hacer mi trabajo", que es "contar historias".



Cada año, la exposición del World Press Photo recorre cerca de 100 ciudades en 45 países y con aproximadamente cuatro millones de visitantes.



En esta edición, un jurado compuesto por 17 profesionales de la fotografía premió a 42 fotógrafos de 22 nacionalidades.



El jurado tiene hasta cuatro segundos para observar cada foto presentada en el concurso y según el impacto que le genere decide qué imágenes pasan a la segunda fase.



Posteriormente, los jueces estudian las historias que hay detrás de las fotos que pasaron el primer filtro y seleccionan las ganadoras.



El World Press Photo es una organización independiente y sin fines de lucro fundada en Amsterdam en 1955 y que premia lo mejor del fotoperiodismo mundial mediante ocho categorías: noticias generales, noticias de actualidad, temas contemporáneos, medio ambiente, gente, naturaleza, deportes y proyectos a largo plazo.