Ganado para consumo humano es resistente al covid-19

El coronavirus SARS-CoV-2 causante de la covid-19 no se transmite entre animales de granja para consumo humano, tales como cerdos o pollos, aunque sí entre otros animales domésticos como los visones, señaló este martes 15 de diciembre del 2020 un experto de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).

El jefe del departamento de Preparación y Resiliencia de la organización, Keith Hamilton, señaló que incluso en pruebas de laboratorio, donde animales de granja han sido sometidos al virus de forma mucho más directa que en circunstancias normales, no ha habido contagio ni transmisión en animales productores de carne.



"Aún no entendemos qué hace a unos animales susceptibles de contagiarse o no del virus", señaló el experto de la OIE, organización que sí ha tenido en cuenta los contagios masivos del coronavirus en granjas de visones y ha enviado alertas biosanitarias a los países donde éstas se encuentran.



"Esos animales se infectan fácilmente, transmiten el virus a otros en granjas donde a veces hay grandes poblaciones de este animal, e incluso ha habido casos de reinfección a humanos u otros animales, tales como gatos", señaló Hamilton en una rueda de prensa.



El experto, que formará parte del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y la OIE que viajarán a China para analizar el origen del coronavirus causante de la pandemia, subrayó que la ciencia aún desconoce de dónde procede éste y cómo se transmitió a los humanos.



Hamilton se mostró muy opaco a la hora de dar detalles sobre el viaje de investigación a China, del que tampoco han informado las autoridades del país asiático o responsables de la OMS, por lo que está rodeado de secretismo y ni siquiera se sabe cuándo comenzará, pese a que la pandemia está a punto de cumplir un año.

Por ahora sólo se maneja la teoría de que el SARS-CoV-2 es muy similar a virus encontrados en murciélagos hace años, aunque se cree que no habría llegado directamente a los humanos a partir de esos animales, sino a través de otros "intermediarios" aún no identificados.