Grammy 2021: horarios del show, primeros ganadores y sorpresas

Taylor Swift, Beyoncé y Dua Lipa lideraron las nominaciones en unos reinventados premios Grammy el domingo 14 de marzo del 2021, cuando la industria de la música espera dejar atrás un año de pandemia.

Beyoncé, la artista femenina más nominada en la historia de los Grammy con 79 nominaciones a lo largo de su carrera, encabeza las listas en nueve categorías.



Las nominaciones están relacionadas mayormente con música como el sencillo Black Parade que celebra la cultura negra en un año de agitación racial en Estados Unidos.



Pero Beyoncé no está en la lista de músicos que actuarán en el show de tres horas del domingo 14 de marzo del 2021, que será una mezcla de presentaciones en vivo y actuaciones pregrabadas de figuras como Swift, la banda de K-Pop BTS, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Harry Styles, la estrella latina Bad Bunny y el cantante negro de música country Mickey Guyton.



Swift y la cantante pop británica Dua Lipa recibieron seis nominaciones cada una, junto con el rapero Roddy Ricch. Lipa y su álbum ‘Future Nostalgia’ podría tener una ventaja al ser la única del trío en estar nominada en las tres principales categorías: álbum, grabación y canción del año.



Billie Eilish, de 19 años, quien arrasó en los Grammy de 2020 con su álbum debut, vuelve con tres nominaciones por su balada Everything I Wanted, y una por el tema de la próxima película de James Bond ‘No Time To Die’.





¿A qué hora y dónde ver la ceremonia?



Para este año, las personas podrán ver el show a partir de las 17:00 de Ecuador, cuando canales como E! empiecen con su transmisión de la alfombra roja del evento.



La gala de premiación se iniciará a las 19:00 de Ecuador y se podrá ver por canales como TNT y por servicios de televisión por streaming como Paramount+.





Los latinos premiados en este 2021

Natalia Lafourcade ganó en la categoría de mejor disco de regional mexicano. Foto: EFE

Natalia Lafourcade y Fito Páez son algunos de los artistas latinos ganadores en la 63 edición de los Grammy, que se celebró la mañana de este domingo 14 de marzo con una gala en gran medida virtual y adaptada a las restricciones de la pandemia.



Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación de EE.UU. divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregaron por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya como parte de un enorme espectáculo en la pequeña pantalla.



De esta forma, Páez se llevó en la gala previa el premio al mejor disco latino de rock o alternativo por ‘La conquista del espacio’.



Por su parte, Lafourcade se hizo con el reconocimiento al mejor disco de regional mexicano (incluye música tejana) por ‘Un canto por México, Vol. 1’.



Además, Grupo Niche consiguió el gramófono dorado al mejor disco tropical por ‘40’.



Fuera de las categorías puramente latinas de los Grammy, también hubo otros ganadores hispanos como el venezolano Gustavo Dudamel, que recibió el premio a la mejor actuación orquestal por ‘Ives: Complete Symphonies’ al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.



Y otro triunfador latino fue el haitiano Kaytranada, que hizo doblete: mejor disco de música electrónica o dance por ‘Bubba’ y mejor grabación dance por 10 % junto a la artista de origen colombiano Kali Uchis.