Los Ángeles acoge gala 71 de los Emmy con ‘Game of Thrones’ de favorita

El Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.) apura los preparativos para acoger este domingo 22 de septiembre del 2019 la 71 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión y a los que esta noche acude la serie ‘Game of Thrones’ como favorita.

A partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del lunes), la Academia de la Televisión dará a conocer los ganadores de los Emmy en una gala que, siguiendo los pasos de los últimos óscar, no contará con presentador.



Lo que no faltará, en cambio, será la tradicional alfombra roja previa por la que desfilarán buena parte de las estrellas más importantes de la pequeña pantalla.



El nombre en mayúsculas para estos Emmy es el de ‘Game of Thrones’, que se despidió de los espectadores en mayo convertida en un fenómeno histórico de la televisión y que parte como favorita para la gala con 32 nominaciones (récord absoluto para una serie en una sola edición).



La serie de fantasía épica de HBO llega lanzada a la ceremonia de hoy tras haberse llevado 10 premios el pasado fin de semana en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos de la televisión.



‘Game of Thrones’ ya era la serie más premiada en la historia de los Emmy y, con los 10 que se llevó la semana pasada, acumula ya un total de 57 estatuillas a lo largo de sus 8 temporadas.



‘Game of Thrones’ competirá por el Emmy a la mejor serie dramática frente a ‘Killing Eve’, ‘Better Call Saul’, ‘Bodyguard’, ‘Ozark’, ‘Pose’, ‘Succession’ y ‘This is Us’.



La estatuilla a la mejor serie de comedia se decidirá entre ‘Veep’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Barry’, ‘Fleabag’, ‘Russian Doll’, ‘The Good Place’ y ‘Schitts Creek’.



Además, el galardón a la mejor serie limitada cuenta con ‘Chernobyl’, ‘When They See Us’, ‘Escape at Dannemora’, ‘Fosse/Verdon’ y ‘Sharp Objects’ como nominadas.



Sandra Oh, Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Robin Wright y Viola Davis se enfrentarán por el Emmy a la mejor actriz dramática, mientras que Billy Porter, Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk y Milo Ventimiglia lucharán por el reconocimiento al mejor actor de drama.



Julia Louis-Dreyfus, Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Natasha Lyonne, Catherine OHara y Phoebe Waller-Bridge son candidatas a la mejor actriz cómica, en tanto que Bill Hader, Michael Douglas, Eugene Levy, Don Cheadle, Anthony Anderson y Ted Danson son los aspirantes a mejor actor de la misma categoría.