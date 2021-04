Gael García: 'Con buenas intenciones no se soluciona la crisis ambiental'

El actor mexicano Gael García Bernal busca atender "el gran reto de la humanidad" con 'El tema', una serie documental web que retrata las historias nacionales más críticas y actuales de los conflictos ambientales para concienciar al público y mostrar los campos de acción.

"Si uno se pone a ver las cifras de la reunión que acaba de suceder en el Día de la Tierra y escuchas a los presidentes, por lo general hombres, hablar de lo que van a hacer y de sus buenas intenciones y lo contrastas con la información que existe, te llevas un susto brutal porque con buenas intenciones esto no se soluciona", expresa en entrevista con Efe.



Para el actor de 'Y tu mamá también' (2001), las acciones "reales y contundentes, con presupuestos" que demuestren esas "buenas intenciones" son las únicas soluciones posibles ante el grado de devastación natural que se vive en la actualidad.



Por ello, lamenta que "la prioridad" para quienes gobiernan el mundo y en específico México, incluyendo a la oposición, no sea el medioambiente, lo que se demuestra con el presupuesto que se otorga a estos problemas.



El 2015, recuerda, fue el año en el que México otorgó el presupuesto más alto a la protección del medioambiente, pero en los años siguientes los recursos han ido en descenso y en seis años la cifra se ha reducido a más de la mitad.



El origen de la responsabilidad

​

La angustia en torno a la crisis medioambiental se instauró en Gael cuando era apenas un niño y asistía a la escuela.



"Es difícil señalar o reconocer cuándo es que esto tornó o dobló por la esquina y me di cuenta de lo que estaba pasando", cuenta el artista.



"Siento que fue una convergencia de muchas cosas, de la época en la que crecí, éramos la primera generación a quienes les enseñaron el concepto de ecología y a la que nos decían que iba a ser nuestra responsabilidad y el reto de la humanidad", añade.



Otro acontecimiento que tuvo un fuerte impacto en el director de 'Chicuarotes' (2019), fue el inicio de la comercialización del agua potable en botellas de plástico, cuando antes esta se podía obtener "de cualquier llave" (grifo).



"Ya se sabía de la cantidad de explotación de recursos, la deforestación y que el uso de hidrocarburos iba a llevar a un desastre de dimensiones globales. Te lo dicen de niño y uno es bastante pequeño como para dimensionar qué tiene que ver eso con uno, pero fueron abonando un terreno", considera.



Documentales con causa

​

De esa semilla nació 'El tema', compuesta por ocho cortos documentales en los que Gael y la activista mexicana Yásnaya Aguilar recorren ocho de los 32 estados de México y exploran las problemáticas ambientales específicas más alarmantes de cada uno de estos espacios.



También intentan mostrar las alternativas que comunidades y ciudadanos han creado para intentar frenar la destrucción.



"Partimos de un punto muy pesimista, pero encontramos la esperanza en las comunidades que tienen una respuesta y que con bellos actos revolucionarios, casi poéticos, están cambiando y subvirtiendo la manera de entender la imposición de la narrativa del desarrollo y la actividad productiva", dice.



"Existen ciertos caminos que ya se sabe que funcionan", afirma.

Cada martes, 'El tema' desvela nuevos episodios y hasta ahora se han hecho públicos 'Agua', en donde se explora a lo largo de 11 minutos la situación de Chihuahua, y 'Aire', una mirada a la contaminación en Monterrey, ambos en el norte del país.



"Hay que entender que desarrollo y justicia social equivale a una justicia ambiental y que el atender la emergencia climática va de la mano. Si apuestas por el medioambiente naturalmente apuestas por el desarrollo, la salud y por todo lo demás", señala.



"Por eso es que le llamamos a este trabajo El tema, porque sabemos que congrega todos estos subtemas en una sola cosa", ahonda.

La serie puede verse en YouTube o en la página oficial de la casa productora de García Bernal y Diego Luna, La Corriente del Golfo, responsable de producciones que abordan temas sociales como el podcast 'La Advertencia' y el programa 'Pan y Circo', ambos presididos por Luna.