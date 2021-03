Gabriela Pazmiño estará dos veces a la semana en programa matinal panameño

A través de una serie de stories de Instagram, la tarde de este viernes 19 de marzo del 2021, Gabriela Pazmiño anunció su regreso a la televisión. La presentadora ecuatoriana mencionó que será parte de Revista Mujer, un matinal que se transmite de lunes a viernes, desde las 09:30 hasta las 11:30, por la señal de Nex Panamá.

Pazmiño, ataviada con un vestido verde y visiblemente emocionada, contó que por el momento aparecerá solamente dos días a la semana en el programa y agradeció el apoyo de sus familiares y de la comunidad ecuatoriana en Panamá. Asimismo, recordó que dejó la televisión ecuatoriana hace dos años por una decisión personal.



"Nunca me imaginé volver a un canal de televisión tan pronto, pero gracias a Dios pasó. En el primer programa me sentí nerviosa y al mismo tiempo como un pez en el agua. Estoy en una tierra que no es la mía, pero que me está abriendo nuevas oportunidades".



Esta semana, Pazmiño fue tendencia en redes sociales, por los comentarios que recibió después de compartir que había llegado a los 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Hasta enero del 2021, estaba en la lista de las personalidades ecuatorianas con más seguidores en esta red social.