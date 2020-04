Las futuras mamás también se ejercitan en casa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mientras cuenten con el visto bueno del médico de cabecera las mujeres en estado de gestación también pueden activarse en la comodidad del hogar para mantener un estilo de vida saludable y sobrellevar con calma los diferentes cambios hormonales y físicos que suelen aparecer durante este período.

Antes de la emergencia sanitaria, provocada por el covid-19, muchas de ellas caminaban, pedaleaban o asistían a centros de acondicionamiento para hacer yoga o pilates, pues según estudios científicos está comprobado que la práctica del ejercicio facilita la labor de parto, evita el sobrepeso, reduce el riesgo de sufrir diabetes gestacional, entre otros beneficios. Por esa razón, médicos y entrenadores motivan a las futuras madres a seguir con esas actividades dentro de la casa mientras dura la cuarenta en el país.



Mujeres sedentarias también pueden activarse



A las mujeres que llevaban una vida sedentaria, en cambio, el entrenador Richard Arias, por ejemplo, les sugiere caminar dentro de la vivienda o subir y bajar gradas. En estos casos también resulta útil una bicicleta estática o una máquina elíptica, o los tutoriales de yoga y pilates dirigidos por especialistas. Hace hincapié en esto último porque en las redes sociales y plataformas como YouTube abundan entrenadores improvisados.



30 minutos al día es la recomendación



La clave para obtener todos los beneficios de la actividad física es moverse, mínimo, 30 minutos al día. Esa, precisamente, es la recomendación de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.



“En la antigüedad se consideraba al embarazo como una enfermedad y, en los casos en los que la economía familiar lo permitía, la mujer gestante realizaba un reposo casi absoluto. En la actualidad sabemos que el embarazo es un proceso fisiológico y que la actividad física va a aportar beneficios para la embarazada y su futuro bebé. El ejercicio físico es saludable y beneficioso en todas las etapas de la vida, y en el caso del embarazo no solo es beneficioso para la madre sino también para el feto”, apunta el Journal of Sport and Health Research.



El ejercicio aporta fuerza y resistencia muscular



Las recomendaciones durante el embarazo, según Arias, se basan en actividades orientadas al mantenimiento o mejora de la actividad aeróbica, fuerza y resistencia muscular. Si no existen impedimentos, las futuras madres pueden entrenarse toda la semana a una intensidad moderada. Uno o dos días podrían destinar para el descanso.



Para el tema de fortalecimiento muscular se sugiere trabajar con el peso del propio cuerpo o con pesas livianas. Los cuádriceps, por ejemplo, se activan –sentadas sobre una silla- subiendo y bajando las piernas. Se deben evitar los ejercicios o actividades de alto impacto.