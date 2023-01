Fundador de Premios Razzie se disculpa tras críticas por nominar a niña de 12 años como 'Peor actriz'

El fundador de los Premios Razzie, que reconocen lo peor del cine, John Wilson, se disculpó por la nominación como peor actriz a Ryan Kiera Armstrong, una niña de 12 años. También anunció que a partir de ahora no habrá candidatos que sean menores de edad.

"Creemos que se le debe una disculpa pública a la señorita Armstrong y queremos decirle que lamentamos cualquier daño que haya podido sufrir como consecuencia de nuestras decisiones", escribió Wilson en un comunicado recogido por medios locales.

Wilson explicó que además de retirar esta nominación, a partir de ahora ningún cineasta o artista menor de 18 años podrá ser considerado para los premios.

Armstrong optaba al premio a la peor actriz por su trabajo en 'Firestarter', junto a Bryce Dallas Howard ('Jurassic World: Dominion'), Diane Keaton ('Mack & Rita'), Kaya Scodelario ('The King's Daughter') y Alicia Silverstone ('The Requin').

John Wilson aceptó las críticas recibidas por la nominación de la menor y reconoció que la organización de los premios había sido "insensible" en este caso.

Entre las voces en contra de dicha nominación está la del actor infantil Julian Hilliard, quien a sus 11 años de edad ya ha aparecido en producciones como 'La maldición de Hill House' y 'Wandavision'. Via Twitter, el joven artista indicó: "Los Razzies ya son malintencionados y sin clase, pero nominar a un niño es simplemente repulsivo e inadecuado. ¿Por qué poner a un niño en riesgo de sufrir bullying o algo peor? Sed mejores".

Cuando alguien le respondió en el mismo tuit que se trataba de "una broma", Hilliard afirmó de forma categórica: "No, no cuando se trata de un niño. Esa “broma” puede tener un impacto muy negativo. Cruzaron una línea".

