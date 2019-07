La Fundación Reina de Quito ratifica que sí habrá elección en este año

LEA TAMBIÉN

La Fundación Reina de Quito convocó la mañana de este jueves 25 de julio del 2019 a los medios de comunicación para anunciar que sí habrá Reina de la capital. La decisión se tomó luego de la declaración del Municipio realizada la tarde del miércoles 24 de julio de 2019 en la cual confirmó su decisión de no organizar la elección de la soberana de la ciudad este 2019. Lo hizo a través de una carta firmada por el alcalde Jorge Yunda.

En la misiva el burgomaestre ratifica en su decisión de no organizar el evento oficial ni autorizar el uso de la marca ‘Reina de Quito’, de titularidad de la Unidad Patronato Municipal San José”. Yunda asegura que “aprecia” el enfoque que había planteado el lunes 22 de julio la ONG para efectuar un evento que destaque proyectos sociales acordes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.



No obstante, el Alcalde señala en la carta que “la Fundación Reina de Quito queda en libertad para llevar a cabo el evento que a bien considere en conmemoración de la fundación de la ciudad, en el marco del ordenamiento jurídico vigente”.



Sofía Arteta, presidenta de la Fundación, agradeció hoy el apoyo de los quiteños y anunció que sí habrá Reina de la capital. Agregó que “por primera vez, en 60 años, la Fundación realizará el evento para elegir la soberana de Quito”. Esta tarde se conocerá cuál será el nombre luego de una reunión que el Directorio de la entidad sin fines de lucro mantenga con sus abogados.



La exreina de Quito mencionó que no disponen de dinero para organizar el evento, pero lo hará con el apoyo de la empresa privada. Y las ganancias de este evento se invertirá en las obras sociales.



El pasado 16 de julio, Liliana Yunda, presidenta de Patrimonio San José, informó que la elección de Reina de Quito queda suspendida este 2019. El Municipio ratificó el anuncio y dijo que la decisión fue tomada "como parte de la política de revalorización de la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos, para proyectar a Quito como una ciudad de igualdad".



Arteta señaló esta mañana que no entienden la razones de la medida, “las respetamos pero no la comprendemos”. “La verdad es que esta decisión fue cambiada porque Liliana Yunda, presidenta del Patronato, estuvo aquí en nuestras oficinas y también visitó nuestro centro terapéutico Aprendiendo a Vivir; nos felicitó por nuestra obra y nos supo decir que la elección Reina de Quito iba porque iba y ni siquiera había la pregunta o la duda de que no iba a existir”.



“Inclusive hace dos semanas nos entregaron (el nombre) de la productora que ellos ya habían contratado, el guion por escrito de cómo iba a ser la elección y, entonces, esto refleja que es una decisión unilateral”.



Arteta contó que la directiva de la Fundación se quedó hasta altas horas de la noche afinando los requisitos para organizar el certamen de la Reina de la capital. Y se decidió que la noche de elección no será de musicales ni de invitados sino de obra social.



Para la inscripción, las aspirantes deberán entregar un proyecto social y sin foto. Y un jurado de tres personas elegirá los 30 mejores proyectos y ahí sí habrá una entrevista con la aspirante.



Los requisitos al momento de inscripción serán: quiteña, de 19 a 26 años, soltera. Haber realizado voluntariado social y estar dispuesta a hacer voluntariado por un año y a tiempo completo. Se podrán inscribir a mediados de agosto de este año.



Los proyectos tendrán tres ejes: sostenibilidad y ambiente, educación inclusiva, empoderamiento y emprendimiento de grupos prioritarios.

La directora de la Fundación señaló que están en busca de financiamiento de la empresa privada para realizar el evento. Los fondos que la programación generen serán destinados para el mantenimiento de la Fundación así como de los niños con Síndrome de Down que son atendidos en el centro Aprendiendo a Vivir.



A continuación el comunicado emitido por la Fundación Reina de Quito: