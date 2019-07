La Fundación Reina de Quito analiza organizar el certamen por su cuenta

LEA TAMBIÉN

Todas las exreinas que forman parte de la Fundación Reina de Quito tendrán una reunión formal para analizar el anuncio de Liliana Yunda, presidenta de la Unidad Patronato San José, sobre la finalización del certamen tradicional a partir de este año.

Está previsto que en la tarde de este 16 de julio del 2019 hagan un pronunciamiento oficial. "La idea es llegar a los mejores acuerdos", dijo Angie Vergara, reina de Quito 2015, quien aseguró que las integrantes de la Fundación se enteraron este martes 16 de julio del 2019 de la decisión del Patronato San José de no organizar el reinado este año.



El Municipio hizo público un comunicado oficial en el que señaló que el certamen no se realizará porque tiene "una política de revalorizar a la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones en diversos campos".



Además, el comunicado señala que este tipo de concursos "reproducen roles de género que construyen imaginarios y estereotipos sociales". El enfoque oficial será "generar una cultura de inclusión y respeto a la diversidad".

Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso, la belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada. #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/pXCiIpFPze — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) July 16, 2019



Vergara adelantó que si el Municipio no organiza el evento, las integrantes de la Fundación estarían dispuestas a hacerlo. "Todo es con auspicios y el evento genera fondos para ayudar a la gente. Nosotras somos expertas en organizar actividades como el desfile Contrastes, que son cosas que no nos quitan dinero sino que nos lo dan para las obras sociales que realizamos", dijo.



Esta Fundación organiza periódicamente actividades para recaudar fondos que financien sus proyectos. Por ejemplo, entre el 21 de marzo y el 21 de abril pasado obtuvieron el apoyo de 13 restaurantes que aportaban con fondos para el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, por la compra de platos especiales. La campaña se llamó #MiVidaVaPorTi y se realizó en el mes del Síndrome de Down.



Este centro es el principal proyecto de esta fundación que es independiente del Municipio de Quito. Tienen un plan de apadrinamiento para los niños que allí reciben atención y otro llamado El Ropero, que busca conseguir donaciones de ropa y artículos usados en buen estado para personas de todas las edades. Esa ropa se vende y lo recaudado va al centro terapéutico.



También han desarrollado campañas en contra del bullying, el cyberbullying y la violencia de género.



La Fundación Reina de Quito empezó a formarse a partir de que el 11 de abril de 1985 se realizó la primera reunión de exsoberanas, por iniciativa de María Teresa Donoso. A partir de entonces brindaron apoyo a las reinas de cada año y, en 1995, Sofía Arteta impulsó una reforma de estatutos y la creación de una estructura administrativa. En 1997 terminó de construirse el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir y en el 2011 se levantaron las nuevas oficinas de la Fundación.