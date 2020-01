En Fukushima vive una veintena de especies tras casi 10 años del desastre nuclear

LEA TAMBIÉN

Casi un decenio después del accidente de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo del 2011 tras el tsunami contra las costas de Japón, científicos han identificado varias poblaciones de animales salvajes en los alrededores de la zona del desastre nuclear. En estos sitios, los especímenes han logrado reproducirse y aumentar en el número de la población gracias a la ausencia de humanos, según concluyen los expertos.

La investigación, publicada en la revista especializada Journal of Frontiers in Ecology and the Environment, determina que se tomaron más de 267 000 fotografías de animales con las cámaras trampa. Estas imágenes permitieron reconocer a una veintena de especies, entre las que se encuentra el jabalí salvaje, la liebre japonesa, el perro japonés, etc.



James Beasley, investigador de la Universidad de Georgia, señaló que “los resultados representan la primera evidencia de que, a pesar de la presencia de contaminación radiactiva, numerosas especies salvajes son ahora abundantes en la Zona de Evacuación de Fukushima”.

Video: YouTube, cuenta: University of Georgia



Los datos para esta investigación se recopilaron gracias a 106 cámaras instaladas en tres zonas: la de exclusión de humanos debido a altos niveles de contaminación; la de acceso restringido; la habitada con humanos en zonas con bajos niveles de radiación.

Una muestra de cómo se han ido poblado las zonas aledañas al accidente es el jabalí salvaje. En 120 días, las cámaras capturaron 46 000 imágenes de esta especia. 26 000 fotos se hicieron en la zona prohibida para los humanos; 13 000 en la parte restringida; 7 000 en donde hay presencia de personas.