Fujifilm dice que la investigación de medicina para covid-19 puede prolongarse hasta julio

La investigación de Fujifilm Holdings Corp sobre Avigan como potencial tratamiento para covid-19 puede prolongarse hasta julio, dijo la compañía el domingo 7 de junio de 2020, un nuevo revés en la carrera de la empresa japonesa para encontrar una vacuna.

"Existe la posibilidad de que los ensayos clínicos continúen en julio", dijo un portavoz de Fujifilm, en respuesta a un informe Nikkei que indica que cualquier aprobación se retrasará hasta julio o más tarde, debido a la falta de pacientes para los ensayos.



Después de que el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe se dio por vencido para obtener la aprobación del fármaco a finales de mayo, el objetivo era completar los ensayos clínicos este mes.



Pero los investigadores solo han podido conseguir alrededor del 70% de los pacientes necesarios para los ensayos, y como se tarda 28 días en obtener resultados, el proceso continuará al menos hasta julio, dijo el diario de negocios Nikkei, citando una fuente no identificada.



El portavoz dijo que Fujifilm no hace públicos los detalles del progreso de los ensayos clínicos, pero ha ampliado el número de instituciones médicas que cooperan en los ensayos. "Nuestro objetivo es completar los ensayos clínicos tan pronto como sea posible".



Los fabricantes de fármacos de todo el mundo están luchando por desarrollar una vacuna para el coronavirus, que ha infectado a casi 7 millones de personas en todo el mundo y matado a casi 400 000.



Muchos países se están enfocando en medicinas como el antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc. y algunos están usando el fármaco anti-malaria hidroxicloroquina, promocionado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El Gobierno de Abe ha defendido al candidato japonés Avigan, también conocido como Favipiravir.



Los países que han tenido éxito en la reducción de las infecciones han encontrado a veces, paradójicamente, dificultades para mantener los ensayos clínicos debido a la disminución del tamaño de las muestras de los pacientes.

Japón evita los explosivos brotes que se vieron en algunas otras naciones, con alrededor de 17 000 infecciones, y el número de infecciones diarias disminuyen, según la emisora pública NHK y el Ministerio de Sanidad.