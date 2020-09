Miles de personas se infectaron con una bacteria tras fuga de fábrica china

LEA TAMBIÉN

Autoridades chinas reconocieron el martes 15 de septiembre del 2020 que miles de personas del noroeste del país dieron positivo a una enfermedad bacteriana. El brote, según se informó, fue causado por una fuga en una compañía biofarmacéutica en el 2019.

De acuerdo con información difundida por la cadena CNN, el brote ocurrió en Lanzhou, capital de la provincia de Gansu. La comisión de salud de la ciudad confirmó que 3 245 personas contrajeron brucelosis como consecuencia de la fuga.



La brucelosis, explica el sitio web de la Clínica Mayo, "es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. Lo más común es que las personas se infecten al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar". Sin embargo, añade el portal, en algunas ocasiones las bacterias causantes de la patología "se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados" con la bacteria brucella.



Además de las 3 245 personas que contrajeron brucelosis, otras 1 401 dieron positivo en una prueba preliminar. Según la Comisión de la Salud de la ciudad no se reportan muertes por el brote.



Lanzhou tiene 2,9 millones de habitantes. De estos 21 847 personas fueron examinadas para determinar si se habían contagiado de brucelosis, de acuerdo con CNN.



Los síntomas de la enfermedad, según la Clínica Mayo, "pueden incluir fiebre, dolor en las articulaciones y fatiga". Generalmente la brucelosis puede ser tratada con antibióticos, no obstante, "el tratamiento dura desde varias semanas hasta meses y la infección puede reaparecer".



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) señalan en su web que la transmisión de persona a persona de esta enfermedad es "extremadamente rara", ya que la mayoría se infecta al consumir alimentos contaminados o respirar la bacteria. Esto último fue lo que ocurrió en Lazhou.



El brote de brucelosis "se debió a una fuga en la fábrica de productos farmacéuticos biológicos de Zhongmu Lanzhou" que ocurrió entre fines de julio y fines de agosto del 2019, informó la Comisión de Salud de la ciudad citada por la cadena CNN.



La fábrica utilizó desinfectantes vencidos mientras producía vacunas de brucella destinadas a uso animales. Por lo tanto, no todas las bacterias fueron erradicadas en el gas residual.



"Este gas residual contaminado formó aerosoles que contenían la bacteria y se filtró al aire. Este se transportó por el viento hasta el Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, donde se produjo el primer brote", señala el informe difundido por CNN.



El 27 de diciembre del 2019, la agencia de noticias estatal china Xinhua reportó que al menos 181 personas del centro se infectaron. El brote se extendió a la provincia de Heilongjiang, ubicada al extremo norte de China que reportó 13 casos positivos que trabajaban en el instituto veterinario en agosto.



La Comisión de Salud de Lanzhou reveló que tras el brote funcionarios iniciaron una investigación sobre la fábrica. En enero del 2020 se revocaron las licencias de producción de vacunas de la fábrica biofarmacéutica en la que se originó el brote, así como los números de aprobación de las dos vacunas que desarrollaba contra la brucelosis, así como otros números siete de diferentes productos farmacéuticos veterinarios.

La fábrica ofreció disculpas públicas en febrero y aseguró que se castigó "severamente" a ocho personas que fueron determinadas como responsables de la fuga. Además prometió contribuciones para un programa de compensación destinado a los afectados.