El fuego en África es asociado a la agricultura

Los incendios en la Amazonía revelaron también la problemática que se vive con el fuego en el continente africano. Durante estos días, en los que se pidió la ayuda de todo el mundo para apagar las llamas en la selva brasileña, los organismos internacionales empezaron a difundir la situación que se vive en los bosques de otras zonas del planeta.

Un mapa de la Agencia Espacial Estadounidense (NAS­A), publicado la semana pasada, demuestra que existen más incendios activos en África central que en la Amazonía. Países como la República Democrática del Congo y Angola son algunos de los más afectados. En este último se han registrado tres veces más incendios de este tipo que en Brasil, en un período de 48 horas.



Según datos de Weather Source, publicados por la agencia de noticias Bloomberg, en Angola se detectaron alrededor de 7 000 incendios en dos días, mientras que en la República Democrática del Congo fueron 3 395 y en Brasil alcanzaron los 2 127 en ese ­mismo lapso.



En las fotografías satelitales difundidas por la NASA se puede observar una gran mancha roja en otras zonas como Zambia, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y Madagascar.



La selva tropical de África es considerada la segunda más grande del planeta y es conocida por su biodiversidad. Sus bosques se extienden por alrededor de 3,3 millones de kilómetros cuadrados y son considerados vitales para la lucha contra el cambio climático, debido a su capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2). Por esto, las consecuencias de la quema total o desaparición de esta zona tendrían repercusiones en todo el planeta.

En 48 horas se contabilizaron alrededor de 7 000 incendios en Angola. El Gobierno aclaró que la quema es común en esta época del año en esta zona. Foto: EFE

Según el Gobierno de Angola, no se puede comparar lo que ocurre en esta zona con los incendios de la Amazonía. En África, dicen en un comunicado, las quemas son comunes en esta época del año y están asociadas a un método de agricultura tradicional. Esta técnica se usa para renovar las tierras y es controlada por los campesinos del lugar.



Además, muchos de estos incendios no están en la selva, sino en zonas de pastizales. El World Resources Institute explica que el fuego en esta región, por lo general, no afecta a la selva primaria tropical y es una forma de regenerar el pasto. El problema ocurre cuando se sale de control.



La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) estima que un 10% de los incendios en esta zona del mundo se vuelven incontrolables y cada año se incendia alrededor del 4% de la superficie terrestre.



Brasil y la República Democrática del Congo lideran actualmente la lista de países que más han perdido sus bosques tropicales primarios hasta el año 2018. La deforestación en África está asociada sobre todo a la tala ilegal.