'Friends' dejará Netflix en el 2020 para incorporarse al servicio de streaming de WarnerMedia

El servicio de streaming de WarnerMedia, HBOMax, busca imponerse ante su principal rival, Netflix. Para lograrlo se llevará de la plataforma una de sus series más populares, la exitosa comedia 'Friends'. Así lo dio a conocer este 9 de julio del 2019 la revista estadounidense Variety que aseguró que el servicio de WarnerMedia tendrá de forma "exclusiva" la exitosa comedia.

HBOMax no solo competirá con Netflix, pues en la oferta de streaming se destacan fuertes propuestas como Hulu, Disney Plus y Apple TV+. Hasta este 9 de julio del 2019 se desconocen los valores que las personas tendrán que pagar para suscribirse al nuevo servicio de WarnerMedia, que ofrece unas 10 000 horas de contenido, entre las que están incluidos todos los episodios de 'Friends'.



Otras exitosas series que estarán disponibles en la plataforma son: 'El Príncipe del Rap' con Will Smith, 'Pretty Little Liars', 'Batwoman', 'Katy Keene', un spinoff de 'Riverdale' y muchas más.



Según Variety, HBO Max combinará el contenido de HBO con algunas series originales y programación de Warner Bros, New Line, DC. Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Looney Tunes y más. El video promocional de HBO Max se lanzó este 9 de julio del 2019.

Video: YouTube, cuenta: HBO Max

En un comunicado citado por el medio, Bob Greenblatt, el presidente de WarnerMedia Entertainment aseguró que "HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear una programación y experiencias de usuario nunca vistas en una plataforma de streaming".



En junio del 2019 se anunció que, en España, 'Friends' se mudaría se servidor de streaming desde el pasado 1 de julio.

Conecta los puntos. ¿Quién se muda el 1 de julio a #HBOEspaña? pic.twitter.com/0nU62iSpb0 — HBO España (@HBO_ES) June 17, 2019

A finales del 2018 circuló en redes un rumor que aseguraba que 'Friends' saldría de Netflix para el 2019. Sin embargo, el gigante del streaming confirmó que la serie seguiría en su catálogo, al menos durante este año.



Según The New York Times, Netflix pagó un total de USD 100 millones a Warner para conservar la serie.

Video: YouTube, cuenta: edisonlsm