Frida Sofía niega "emboscada" a Alejandra Guzmán tras reconciliación pública

La cantante mexicana Frida Sofía negó que haya hecho una "emboscada" a la famosa artista Alejandra Guzmán, su madre, tras la reconciliación pública que se llevó a cabo en el programa matutino 'Despierta América'.

"Es irresponsable, por parte del equipo de la Sra. Guzmán, acusar de amarillismo sensacionalismo cuando lo único que se vivió el viernes pasado fue un momento sublime entre madre e hija", se lee en el comunicado emitido por el equipo de Frida este lunes 22 de marzo del 2021.



Días atrás se hizo noticia la reconciliación entre Frida Sofía con Alejandra Guzmán luego de tres años de vivir entre polémicas, discusiones públicas y declaraciones comprometedoras de ambas partes.



El acercamiento comenzó cuando la también cantante se enteró de que su madre se había contagiado de coronavirus, por lo que el miedo a perderla la hizo reconsiderar la relación que mantenía con ella y decidió contactarla por teléfono.



"Empiezo a ver en YouTube que 'no la va a librar', que 'se despide de Frida Sofía', me dejó un mensaje muy bonito y le marqué", dijo Frida en el programa y relató que llevó a cabo una llamada cordial con su madre sobre su estado de salud.



A ello le siguió una llamada en vivo en la que ambas se expresaron de forma cariñosa la una a la otra, sugiriendo el final de la espinosa relación que habían vivido por años.



"Creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y arreglar y estoy de la mejor manera con el corazón abierto tratando de darle su tiempo y espacio para que ella sea feliz", expresó Guzmán a lo que su hija contestó: "Mami para ser feliz te necesito en mi vida".



Luego de estos hechos el equipo de Alejandra Guzmán, All Parts Move, emitió un boletín con su descontento en el que calificaron al programa 'Despierta América' como "sensacionalista", pues según explicaron, la llamada se llevó a cabo sin su autorización cuando la rockera se encontraba recuperándose de un cuadro leve de coronavirus.



El equipo de Frida Sofía por su parte defendió al programa y expresó que la llamada no se trataba de una "emboscada" a Guzmán.



"El equipo de 'Despierta América' no solo fue impecable en todo momento, pero también mostraron una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá Alejandra Guzmán, quien tuvo oportunidad de no contestar la llamada cuando llamó la producción. Si ese hubiese sido su deseo y se hubiese respetado", apuntó el escrito.