Frida Sofía dice que Alejandra Guzmán no escribió Yo te esperaba, una de sus canciones más famosas

La hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, vuelve a encender la polémica. En una entrevista con el programa 'Primer Impacto' contó que su madre no es la autora del tema Yo te esperaba que, según ha dicho 'la Guzmán' en varias ocasiones, compuso cuando estaba embarazada.

La canción Yo te esperaba fue presentada en el año 1992, año en el que nació Frida Sofía que actualmente tiene 27 años. Desde entonces se convirtió en un éxito que continúa sonando en los conciertos de la intérprete mexicana.



"Ella no escribió Yo te esperaba", dice tajante Frida Sofía. Consultada sobre quién escribió el tema dijo: "Pues alguien más, que si fuera yo (ese alguien más) estaría muy enojada, yo no sé".

Video: YouTube, cuenta: Alejandra Guzmán



Una de las frases más conocidas de Yo te esperaba dice: "Muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo". Ante esto Frida Sofía añadió: "Lo que te puedo decir es que si llego más lejos que ella nunca me sentiría superior a (ella). Ella siempre va a ser mi mamá, siempre va a ser superior a mi, es mi madre".



En la entrevista también hubo espacio para hablar de los recientes roces entre 'la Guzmán' y su única hija. Frida Sofía criticó el hecho de que su madre contara que tiene un trastorno de la personalidad conocido como borderline que, según explica la clínica Mayo, "comprende patrones de relaciones inestables intensas, una distorsión de la propia imagen, emociones extremas e impulsividad".



Frida Sofía negó padecer este trastorno: "te lo diría mi psiquiatra ahorita, mi psicólogo, a los cuales yo voy, a los cuales que mi mamá no paga. Hay muchas cosas que han dicho que no son ciertas".



Así, Frida Sofía negó recibir dinero de su madre y aseguró que vive de "saber manejar mi dinero. Yo no necesito USD 50 000 al día como piensa la gente". Añadió que su dinero viene de emprendimientos como Frida Fitness y Frida G Corp "compañías que desde los 22 años he tenido y funcionan".

Video: YouTube, cuenta: Frida Sofia Music





Sobre un procedimiento quirúrgico estético que se realizó su madre y en el que, según la entrevistadora, Alejandra Guzmán "casi pierde la vida", Frida Sofía dijo "fue algo súper difícil, porque me sentía súper culpable de no estar todos los días, pero ya llevaba tres años estudiando, cuatro y ya me iba a graduar". Pese a esto dijo que sí estuvo junto a su madre durante su recuperación "dentro de lo que pude, te lo juro".



Aseguró además que ya perdonó a su madre, pero que no ha perdonado "a quien esté actuando así, porque yo no la conozco... Cómo yo no voy a estar confundida si ni siquiera sé si es Alejandra Guzmán mi mamá".



"Al final soy su hija y ella es mi mamá, entonces yo, desearle el mal a mi propia madre es como tomarme veneno", concluyó Frida Sofía.