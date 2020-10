Farmacéutica francesa reporta resultados positivos de vacuna para el covid-19 en pruebas con animales

LEA TAMBIÉN

Los ensayos clínicos de una vacuna experimental contra el covid-19 que están desarrollando la francesa Sanofi y la firma biotecnológica estadounidense Translate Bio comenzarían antes de fin de año, después de resultados positivos en pruebas en animales dados a conocer el jueves 15 de octubre de 2020.

Sanofi y Translate Bio dijeron en un comunicado que los resultados de los ensayos preclínicos mostraron que dos dosis de la vacuna MRT5500 indujeron una respuesta inmune "favorable" en ratones y monos.



No hay una vacuna aprobada internacionalmente para proteger a la población del covid-19, que ha dejado más de 1 millón de personas muertas en todo el mundo y provocado una profunda recesión económica a nivel global.



Más de 40 fabricantes de medicamentos y grupos de investigación están llevando a cabo ensayos en humanos para desarrollar vacunas, siete de las cuales han avanzado a las últimas etapas de las pruebas.



Los hallazgos publicados el jueves son similares a los dados a conocer en agosto por Translate Bio, que en aquel momento dijo que tenía como objetivo lanzar ensayos clínicos en noviembre.



Sanofi y Translate Bio confirmaron que una prueba de fase 1/2 en humanos comenzaría en el cuarto trimestre, pero no proporcionaron una fecha de inicio precisa.



Las compañías informaron que se habían evaluado cuatro niveles de dosis en ratones utilizando un programa de vacunación de dos dosis, y agregaron que los resultados preclínicos estaban siendo revisados ​​por pares para su posible publicación.



En primates no humanos, en tanto, Sanofi dijo que se habían evaluado tres niveles de dosis con un enfoque similar de dos dosis.



Sanofi también está desarrollando otra vacuna candidata para tratar el covid-19 con la farmacéutica británica GlaxoSmithKline y comenzó un ensayo clínico en septiembre. Los primeros resultados se esperan para fin de año.