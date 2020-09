Francia prohibirá los animales salvajes en los circos ambulantes

LEA TAMBIÉN

Francia va a prohibir progresivamente los espectáculos con animales salvajes en los circos ambulantes, así como la reproducción y la adquisición de nuevas orcas y delfines en los tres delfinarios del país, anunció el martes 29 de septiembre del 2020 la ministra de Ecología, Barbara Pompili.

La Ministra, que presentó un conjunto de medidas para el “bienestar de la fauna salvaje en cautiverio”, también anunció el fin de la cría de los visones americanos destinados a la fabricación de prendas de vestir y subrayó que “la actitud hacia los animales salvajes en nuestra época ha cambiado”.



“Ya es hora de que nuestra fascinación ancestral por estos seres salvajes no se traduzca en situaciones en las que se favorezca su cautiverio por encima de su bienestar”, dijo la Ministra en una conferencia de prensa.



Concretamente, la prohibición de los espectáculos con animales salvajes en los circos ambulantes se hará “en los próximos años”, dijo la Ministra, sin dar un plazo concreto.



“Fijar una fecha no resuelve todos los problemas, prefiero poner en marcha un proceso para que suceda lo antes posible”.



En cuanto a qué pasará con estos animales - hay, por ejemplo, unos 500 animales salvajes en los circos franceses - “se encontrarán soluciones caso por caso, con cada circo, para cada animal”, dijo la Ministra, subrayando que estos animales obviamente no serán “liberados”.



El gobierno pondrá a disposición 8 millones de euros para este proyecto.



“Les estamos pidiendo (a los circos) que se reinventen, este va a ser un momento en el que van a necesitar apoyo, y el Estado va a estar a su lado”, aseguró.

Más de 20 países europeos ya han limitado o prohibido los espectáculos de animales.