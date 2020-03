Francia cancela su mayor festival de series, ¿qué pasará con Cannes?

LEA TAMBIÉN

La mayor cita de series de Francia, que debía celebrarse a finales de marzo del 2020, fue anulada debido a la propagación del coronavirus, toda vez que los organizadores del Festival de Cannes previsto en mayo indicaron no excluir su cancelación.

Series Mania reúne cada año principalmente en la ciudad de Lille (norte) unos 80 000 visitantes y más de 3 000 profesionales, según sus organizadores. “Debido a la prohibición de las reuniones de más de 1 000 personas y a las numerosas restricciones que se aplican a los desplazamientos de nuestros participantes franceses e internacionales, decidimos anular el evento”, previsto entre el 20 y el 28 de marzo, dijo el miércoles 11 de marzo del 2020 el presidente del festival, Rodolphe Belmer.



Francia prohibió el domingo 8 de marzo del 2020 salvo excepciones las congregaciones que superen un millar de personas para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus, cuyo balance oficial en ese país es de 33 muertos y 1 784 infectados.



Por su parte, los organizadores del Festival de Cannes se mostraron el martes optimistas en cuanto a su celebración entre el 12 y el 23 de mayo, pero no excluyeron su anulación.



“Somos razonablemente optimistas, confiamos en que la epidemia alcance su pico a finales de marzo y que respiremos un poco en abril”, afirmó el presidente del mayor certamen de cine del mundo, Pierre Lescure, al diario francés Le Figaro. “Pero no somos unos inconscientes. Si no es posible, anularemos” el festival, subrayó.



Unas 40 000 personas se acreditan cada año para el Festival de Cannes y el mercado del cine que se celebra en paralelo y la pequeña localidad de la Costa Azul francesa triplica su población de 74 000 habitantes durante su duración.



Este año, el cineasta estadounidense Spike Lee fue designado como presidente del jurado y se espera que la selección de películas en competición por la Palma de Oro sea anunciada el 16 de abril en París.



La revista especializada Variety reveló el martes 10 de marzo del 2020 que el Festival de Cannes había rechazado recientemente suscribir un seguro de anulación que cubriera las epidemias.



“Nos proponían cubrirnos solamente hasta unos dos millones de euros, mientras que nuestro presupuesto se eleva a 32 millones”, afirmó Lescure. “No pasa nada, puesto que tenemos reservas” agregó el presidente, citando la existencia de un fondo de dotación que les permitiría hacer frente a “al menos un año sin ingresos”.



Como en muchos otros países golpeados por el nuevo coronavirus, en Francia se multiplican las anulaciones de eventos culturales.

En Cannes, también se aplazó el festival de series previsto a finales de mes y se canceló el Mip TV, el segundo mayor evento mundial de profesionales de televisión, previsto del 30 de marzo al 2 de abril.