Nuevas fotos de asteroide Ryugu traen pistas sobre formación de los planetas

Las fotografías tomadas por un robot del tamaño de una caja de zapatos que exploró el asteroide Ryugu, cercano a la Tierra, ofrecieron nuevas pistas sobre su composición y ayudarán a los científicos a comprender la formación de nuestro Sistema Solar.

El explorador de superficies de asteroides franco-germano Mascot (acrónimo de Mobile Asteroid Surface Scout) viajó a bordo de la sonda japonesa Hayabusa2 y el 3 de octubre de 2018 llegó a Ryugu, un asteroide de 900 metros de diámetro cuya órbita se encuentra principalmente entre la Tierra y Marte.



La gravedad de Ryugu es 66 500 veces más débil que la de la Tierra, por lo que de haber estado equipado con ruedas un simple movimiento de avance hubiese enviado a Mascot hacia el espacio.



Es por eso que Mascot se desplazó sobre la superficie usando el pequeño impulso generado por un brazo oscilante de metal unido a su cuerpo de 10 kg de masa con forma de caja.



Además de tomar muestras de la temperatura y otras mediciones, la cámara de Mascot captó imágenes que muestran que el asteroide está cubierto con rocas y piedras de dos categorías diferentes: oscuras y rugosas y con una superficie parecida a la coliflor, o brillantes y lisas.



“Lo interesante es que muestran que Ryugu es producto de algún tipo de proceso violento”, dijo Ralf Jaumann, del centro aeroespacial alemán y coautor de un estudio publicado el jueves 22 de agosto del 2019 por la revista Science que describe los hallazgos.



Ryugu podría ser el “hijo” de dos cuerpos padre que chocaron, se rompieron, y luego se unieron por la gravedad, explicaron los investigadores.



Otra teoría es que podría haber sido golpeado por otro cuerpo que creó diferentes condiciones de temperatura y presión interior, dando como resultado dos tipos diferentes de material.



Muchas de las rocas también contienen pequeñas “incrustaciones” azules y rojas, un material que quedó atrapado en la roca durante su formación. Esto las hace muy parecidas a las condritas carbonáceas, un tipo de meteorito raro y primitivo que se encontró en la Tierra.



“Este material es primitivo, es el primer material de la nebulosa solar”, es decir, la nube de polvo y gas interestelar que formó los planetas de nuestro sistema, dijo Jaumann.



Hayabusa2 regresará a la Tierra en 2020 con las muestras extraídas, pero las observaciones de Mascot proporcionan información sobre el contexto geológico original del material: cómo está expuesto a los cambios de temperatura, cómo se desgasta, etc.



¿Por qué esto es importante? “No sabemos cómo se formaron los planetas al principio”, dijo Jaumann. “Y para entender eso, (debemos) ir a los cuerpos pequeños, primitivos, primordiales en la historia en su evolución, para comprender los primeros 10 a 100 millones de años de formación planetaria”, agregó.



Mascot también expuso ante los científicos un nuevo misterio: su falta de partículas muy pequeñas, o polvo interplanetario, que normalmente se acumularía en su superficie durante millones de años de exposición al espacio.



El artículo propone teorías para lo que puede haber ocurrido con ese polvo pero no una conclusión definitiva.



Una explicación posible es que el polvo haya caído en pequeños orificios de la superficie del asteroide luego de recibir el impacto de otros cuerpos.



Otra teoría es que los cambios de temperatura hayan generado una fuerza electroestática que expulsó el polvo hacia el espacio. Los autores ofrecen otra conjetura: quizá existió agua sobre Ryugu y su evaporación arrastró a las pequeñas partículas.



El estudio de los asteroides no solo permite echar un vistazo al pasado sino también prevenir situaciones futuras: la supervivencia de la humanidad podría depender un día del conocimiento adquirido sobre estos cuerpos celestes.



De acuerdo a la órbita que describe, Ryugu se mueve fundamentalmente entre la Tierra y Marte. Aunque a veces se acerca bastante, nunca llega a convertirse en una amenaza para la vida en este planeta, pero otros asteroides sí podrían serlo.



Si la composición de esos otros cuerpos es similar a la de Ryugu, intentar destruirlos con un misil probablemente solo consiga partirlos en rocas más pequeñas, que igualmente seguirían su curso hacia la Tierra.



Por esta razón, una posibilidad para intentar alterar su curso y evitar la colisión sería confeccionar una gran vela solar reflectiva y colocarla sobre la superficie, de modo que la presión de la radiación solar podría desviar su trayectoria, dijo Jaumann.

Cualquiera sea la estrategia adoptada, tanto Jaumann como otros astrónomos dicen que está claro que estos pequeños y enigmáticos cuerpos son vecinos de una importancia no tan pequeña en el Sistema Solar.