Fotografían en Vietnam a mamífero que no se veía desde hace 25 años

Un misterioso pequeño rumiante de Asia, que los científicos habían perdido de vista desde hace 25 años, fue fotografiado en Vietnam, según un estudio publicado este lunes 11 de noviembre dle 2019 en Nature Ecology & Evolution.

El mamífero es un ciervo ratón de espalda plateada (Tragulus versicolor), un rumiante presente sólo en Vietnam y muy raramente estudiado.



Los científicos, que no oían hablar del animal desde hace 25 años, temen que la devastadora caza haya dejado a estos pequeños rumiantes al borde de la extinción.



“Había muy poca información disponible que nos indicara la dirección a seguir y no sabíamos qué esperar”, contó el biólogo vietnamita An Nguyen, quien llevó a cabo la investigación con sus colegas del Global Wildlife Conservation (GWC).



Con base en observaciones anteriores, los científicos interrogaron a pobladores de tres provincias vietnamitas, de quienes obtuvieron indicaciones para colocar una treintena de cámaras equipadas con detectores de movimientos en bosques circuandantes.



Las cámaras detectaron cerca de 300 visitas de Tragulus versicolor. “Descubrir que todavía está ahí es el primer paso para determinar la mejor manera de protegerlo y asegurarse de que no lo perdamos”, explica Nguyen.



Andrew Tilker, del GWC y coautor del estudio, advirtió que el que se haya encontrado la especie “no significa que no esté amenazada”.

El ciervo ratón “sigue siendo un elemento importante del patrimonio natural del país”, aseveró el investigador, quien agregó que, además, estas especies “cumplen funciones ecológicas importantes, sobre todo dispersando las semillas”.