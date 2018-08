Algunos consejos tecnológicos para inmortalizar el verano

LEA TAMBIÉN

En el año 2000, Samsung y Sharp decidieron incorporar una pequeña cámara fotográfica a sus teléfonos celulares. Desde entonces, los teléfonos se han convertido en una parte fundamental de la forma en la que hoy en día se almacena las imágenes y se construye los recuerdos del futuro.

En la actualidad, los celulares más avanzados llegan a capturar imágenes con hasta 40 megapíxeles con sus cámaras; es el caso del Huawei P20 Pro, que tiene 3 cámaras en su panel trasero, además de una cámara de 24 megapíxeles en la parte frontal.



El iPhone X puede captar imágenes de 12 megapíxeles con su doble cámara trasera y de 8 megapíxeles con el objetivo frontal. Las cámaras del Galaxy S9, de Samsung, logran imágenes de las mismas características.



No obstante, en lo que respecta a inmortalizar los recuerdos, se debe tener en cuenta que si una imagen es de mayor calidad, eso implica que tendrá un mayor peso, y ocupará más espacio dentro del teléfono inteligente.



Aunque los terminales de última generación vienen con discos de almacenamiento que van desde los 64 hasta los 256 Gigabytes, esto puede no ser suficiente. En el caso de bibliotecas de imágenes y videos extensas, es conveniente apoyar la tarea de almacenamiento con servicios ‘en la nube’.



Empresas como Apple ofrecen servicios de almacenamiento de hasta 5 Gb gratuitos en la nube, mientras que Google ofrece un servicio ilimitado de almacenamiento, siempre y cuando las fotos a guardar no tengan una resolución mayor a 16 megapíxeles.



Por otra parte, estos teléfonos ofrecen sus propias funciones de edición para las fotografías, que van desde las características básicas como recortar o girar las fotos, hasta características muy específicas como la detección del objetivo mediante Inteligencia Artificial para brindar mejores ajustes de color, brillo o enfoque, en función del objetivo que se esté enfocando.



A continuación, revisamos algunas aplicaciones que pueden ayudar a complementar estas tareas de edición fotográfica y, también, a liberar espacio en el teléfono gracias a sus capacidades de almacenamiento remoto.



Photos



Además de almacenamiento ilimitado en la nube, esta ‘app’ ordena las fotografías, sugiere ediciones de forma automática y crea álbumes de forma inteligente.



Retrica



Además de la aplicación de más de 100 filtros, la ‘app’ también permite crear imágenes animadas en GIF y otros formatos para almacenarlas o compartirlas a través de redes sociales.



VSCO



Esta herramienta ofrece una infinidad de ajustes preestablecidos que se pueden aplicar a las fotografías. También tiene una función de red social, al puro estilo de Instagram.



Snapseed



Esa aplicación sin costo posee 29 herramientas y filtros diferentes para edición con las que se puede recortar, rotar o incluso dar perspectiva a las imágenes.