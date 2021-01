Imagen de hombre caminando con un tanque de oxígeno en pandemia dentro de un centro comercial se viraliza

La fotografía de un hombre caminando con un tanque de oxígeno en un centro comercial de Ciudad de México se viralizó en redes sociales desde el 5 de enero del 2021.

En la imagen, que fue publicada por la usuaria de Facebook Martina Ramona, se observa a una pareja tomada de la mano en compañía de otra mujer. Los tres portan mascarilla.



Según información del medio mexicano Milenio, publicada este 7 de enero, hasta el momento se desconocen las causas del por qué fueron captadas de tal manera, sin embargo, la instantánea ha sido compartida más de 25 000 veces en la red social.



Las reacciones de los internautas tampoco se han hecho esperar y muchos critican la irresponsabilidad de las personas al salir así pese a esas circunstancias.



Un día después de la publicación, el 6 de enero, la misma usuaria escribió que las personas que aparecen en la foto la habían contactado para dar a conocer las razones del por qué el hombre caminaba por el centro comercial con su tanque de oxígeno y pese a eso, dijo, decidió no eliminarla.



“La imagen no la voy a eliminar, porque es una prueba de que este país no tiene las estrategias para mitigar la situación del incremento de contagios que estamos viviendo”, comentó.



En su posteo, la mujer dijo que el sector de la salud está colapsándose debido a la pandemia y que encontrar un tanque de oxígeno en renta o venta puede resultar muy complicado por el alto costo que representa. "Un tanque de oxígeno como el que se muestra en la foto que es de 682 L lo están vendiendo hasta en $11 000 (USD 549), ni hablar de los medicamentos que están escasos o son carísimos".



Por último, la usuaria pide a las personas tener mas conciencia en medio de una explosión de contagios de covid-19 en México. "Acciones como la de abajo (de la foto) no deben realizarse, la intención es disminuir contagios no aumentarlos por nuestra falta de responsabilidad".



Hasta este 7 de enero, México acumula casi 1,5 millones de casos y cerca de 130 000 muertes por la enfermedad. El país cumplió su segunda semana de vacunación, tras haber recibido un total de alrededor de 100 000 dosis del antídoto de Pfizer-BioNTech.