Nieto de Ramón Valdés compartió foto inédita del elenco de 'El Chavo del 8'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Una foto inédita". Con estas palabras, Ramón Valdés Castillo, el nieto del actor Ramón Valdés que dio vida a Don Ramón en la serie 'El Chavo del Ocho' difundió en su cuenta de Twitter una fotografía del elenco de la serie. Lo hizo el pasado 14 de noviembre del 2019 y hasta este 18 de noviembre su publicación suma más de 4 000 'me gusta' en la red social.

Valdés Castillo, que constantemente difunde en su cuenta fotografías de su abuelo- muchas de ellas inéditas- aseguró que no conoce dónde fue tomada la imagen, "pero parece que es la casa de alguno de los miembros del elenco", escribió en el texto que despertó la nostalgia de los seguidores de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, fallecido en el 2014.



Un hombre, una mujer, dos niños y un bebé que no han sido identificados aparecen junto a Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán y Gómez Bolaños. Algunos seguidores de Valdés Castillo aseguraron que la mujer es Angelines Fernández de joven, otros dijeron que se trata de la actriz mexicana de origen iraní Irán Eory, pero esto no ha sido conformado hasta ahora. La intérprete falleció en el año 2002.



Una foto inédita! La verdad no se donde se tomó! Pero parece que es la casa de alguno de los miembros del elenco, alguien sabe quienes son los demás? A ver quien de elenco está en la foto :) abrazos a todos pic.twitter.com/RGP3BzqJGl — Ramón Valdés Castillo (@RamnValdsCasti1) November 15, 2019

Un usuario aseguró que la imagen fue tomada en el marco de "una fiesta de cumpleaños privada, los niños que acompañan al chavito, entre ellos está el cumpleañero. No siempre se reunía el elenco de la vecindad del Chavo en fiestas, pero se sabe que había personajes del poder y familias que pedían este tipo de servicio VIP". "Que lujo de invitados, llevaron los personajes a domicilio, momento épico de esos niños" aseguró otro.

Otros usuarios aseguraron que el hombre que aparece en la imagen es Enrique Segoviano, director de 'El Chavo del Ocho', mientras que otros pidieron que se le muestre la imagen a Carlos Villagrán, el único de los integrantes del elenco que aparece en la foto que continúa con vida.