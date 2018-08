Así de duro entrena Sylvester Stallone para 'Rambo 5'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sylvester Stallone confirmó el pasado mes de mayo del 2018 que volvería a una de las franquicias de acción más conocidas de la historia del cine. Y es que el actor estadounidense se meterá de nuevo en la piel de John Rambo para rodar una quinta entrega. Ahora, a través de sus redes sociales, Stallone ha dado muestras de lo mucho que se está preparando físicamente para el papel.

El estreno de esta película está programado para otoño de 2019. Aunque no se anuncia todavía la sinopsis oficial, se rumorea que la historia mostrará el enfrentamiento de Rambo con un poderoso y peligroso cártel de la droga mexicano. Lo que está claro es que el comienzo del rodaje está muy cerca, ya que Stallone no pierde el tiempo con su entrenamiento.



El actor publicó una imagen en su perfil de Instagram. Aunque no proporciona nueva información sobre la película, los fans pueden comprobar cómo se está machacando para preparar el rodaje, que promete ser tan intenso como de costumbre en estas películas.

"Todas estas celebridades hablan de lo duro que se ejercitan, lo temprano que deben levantarse y cuánto se sacrifican. ¡Vamos, damas y caballeros, para mí es un privilegio INCREÍBLE!", escribió el actor, emocionado, para completar la publicación que ya acumula más de 500 000 'likes' en Instagram.



Hace poco, el propio actor subió un teaser póster de la película. En este adelanto se podía ver al protagonista John Rambo empuñando un puñal y clavándolo en la tierra. También se hacía mención al estreno de la película el próximo otoño. Habrá que esperar para confirmar la fecha definitiva de lanzamiento.