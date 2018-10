Ford Coppola: 'Es un sinsentido poner límites a la inmigración'

LEA TAMBIÉN

El cineasta estadounidense Francis Ford Coppola le recordó al presidente Donald Trump que es nieto de migrantes y se mostró contrario a la política de persecusión a la inmigración que impulsa el mandatario desde el gobierno de los Estados Unidos, a costa incluso de los derechos humanos.

El director y guionista de cine tocó el tema en un encuentro con la prensa la tarde de este viernes 19 de octubre en Cuenca (Azuay), donde participa en el séptimo Festival Internacional de Cine La Orquídea 2018, organizado por la Prefectura del Azuay.



Como italoamericano, Coppola ponderó el papel de los inmigrantes en la conversión de Estados Unidos en uno de los países más importantes del mundo. "Podemos decir que Google fue fundado por un ruso-americano, que Apple es el bebé de un inmigrante sirio, entonces es un sinsentido poner límites a la inmigración. No estoy de acuerdo con eso, quiero que se extiendan los brazos como lo hicieron con mi abuelo y con el abuelo de Trump, quienes vinieron a Estados Unidos como inmmigrantes".



El director de filmes como 'El Padrino' y 'Apocalypse Now' sostuvo que no sabe si él ha dejado la industria del cine o si es la industria la que lo ha dejado a él (su último filme lo rodó en 2008), pero en todo caso dice que no se siente interesado por el tipo de películas que se producen ahora.



Sigue escribiendo guiones y tiene negocios en la industria de la alimentación, incluido un viñedo. Espera que los negocios vayan tan bien como para poder producir un nuevo guión. Incluso ha iniciado a trabajar en una ópera. "Tengo muchas ambiciones, sigo construyendo mis sueños".



El cineasta describió a 'El Padrino', los filmes que le dieron tres de sus cinco premios Oscar, como "un cuento sobre el honor" en medio de la mafia. Y advirtió que las obras de arte no pueden ser medidas en términos de algoritmos, en referencia al éxito de plataformas multimedias como Netflix.



También pronosticó que en unos pocos años las plataformas de televisión en línea serán compradas por las grandes compañías tecnológicas. "Me preocupan que Netflix usa algoritmos para distinguir que es lo que las personas quieren ver, porque una película como 'El Padrino' solo se filma si tomas el riesgo".



Coppola dijo que no está seguro de cuál será la dimensión que alcancen los escándalos sexuales que han inundado Hollywood, tras las denuncias del movimiento Me Too. "Lamento mucho que estos hombres usaran el poder para sacar provecho de su posición. Como padre y abuelo de mujeres y niñas estoy de acuerdo que deben tener un castigo apropiado, pero creo que estos escándalos nos están dividiendo a hombres y mujeres, cuando es un problema que deberíamos enfrentar juntos".



El director, una de las figuras más destacadas del Nuevo Hollywood, que irrumpió en la década de 1970, con cineastas como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian de Palma y George Lucas, se interesó al final de la charla en conocer la canción icónica del país. Le tararearon parte de 'Chola cuencana' y los periodistas le hablaron de Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo.



Coppola, quien asistió la noche de este viernes a la gala inaugural del Festival, ofrecerá una charla magistral este sábado 20 de octubre, a las 10:00, en el teatro Carlos Cueva Tamariz. Lo acompañará el también reconocido director chileno Sebastián Lelio Watt, ganador del Premio Óscar a la mejor película extranjera por 'Una mujer fantástica'.