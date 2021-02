Foo Fighters vuelve con medicina musical

Foo Fighters, la banda capitaneada por Dave Grohl, regresa a la escena musical con un nuevo disco, cuyo estreno se retrasó por la pandemia del covid-19. ‘Medicine at Midnight’ es el título de esta nueva producción discográfica que sale hoy al aire.

La nueva producción de Foo Fighters aparece como un remedio musical, capaz de aliviar la angustia de un confinamiento con una dosis bien surtida de rock.



Con ‘Medicine at Midnight’, el grupo -nacido en Seattle- rompe su silencio musical después de cuatro años desde el lanzamiento de ‘Concrete & Gold’, que tuvo una recepción relativamente positiva entre la crítica.



Antes de liberar el disco completo, la banda ha compartido con la fanaticada tres cápsulas musicales. La primera llegó en noviembre, con el estreno de Shame Shame. Además de su publicación en plataformas digitales, la banda interpretó el tema por primera vez en vivo en el programa ‘Saturday Night Live’. Sin la potencia que caracteriza a la banda, la primera impresión del material fue decepcionante para los seguidores.

Unos días después se estrenó el videoclip dirigido por Paola Kudacki y basado en un sueño que Grohl recordaba de su adolescencia. La actriz y bailarina Sofía Boutella acompaña al ‘frontman’ del grupo en una performance filmada en blanco y negro.



Grohl respondió a las críticas de la fanaticada asegurando que esta canción no representaba la línea musical de los próximos temas definidos como “festivos y bailables”.



Y así fue. A inicios de este 2021, el vocalista firmaba una carta en la que presentaba No Son of Mine. “Finalmente, nos dimos cuenta de que nuestra música está hecha para ser escuchada, ya sea en el campo de un festival con 50 000 de los amigos más cercanos o solo en tu sala de estar, un sábado por la noche”.