Fonzie, Dios, diversidad y propuesta matrimonial: momentos clave de los Emmy

En las tres largas horas de la ceremonia de los premios Emmy, destacan -entre los discursos de agradecimiento y alguna que otra broma política- una propuesta matrimonial, referencias a Dios, discursos sobre diversidad y el triunfo del veterano Fonzie.

Aquí algunos de los momentos más destacados.





“¿Te casas conmigo?”

Los ratings de los Emmy pueden haber registrado un aumento el lunes (17 de septiembre del 2018) luego de que uno de los ganadores propusiera matrimonio a su novia durante la ceremonia.

Glenn Weiss (izquierda), ganador del premio especial de especialización por una variedad especial por 'The Oscar', propone matrimonio a Jan Svendsen en el escenario de los premios Emmy en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California.



Glenn Weiss, quien recibió el premio de mejor director de un especial de variedades (The Oscars) dejó estupefacta a la audiencia durante su discurso de aceptación cuando le lanzó a Jan Svendsen: “¿Te preguntas por qué no te llamo 'mi novia'? Porque quiero llamarte 'mi esposa'”, dijo entre vítores, aplausos y algunas lágrimas entre la audiencia.





- Fonzie está de vuelta:

Henry Winkler, un nombre bien conocido en los años 70 como el eterno y genial “Fonzie”, ganó su primer Emmy como mejor actor de reparto de comedia por su papel de entrenador en “Barry”, de HBO.



El actor de 72 años había sido nominado previamente en tres ocasiones por su exitoso papel en 'Happy Days' y una vez por su actuación en el drama legal 'The Practice' en 2000.

El actor de reparto Henry Winkler en el escenario durante los premios Emmy, en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California, el 17 de septiembre de 2018.



“¡Oh mi Dios, oh mi Dios!” lanzó al aceptar el premio un eufórico Winkler, quien bromeó que había escrito el discurso hace 43 años.



Indicó que años atrás le habían dicho que si perseveraba el tiempo suficiente, “las fichas vendrán a ti”. “Esta noche, logré vaciar la mesa”, agregó.





- Dios es ella-

Thandie Newton, quien se llevó el Emmy como Mejor actriz de reparto en una serie dramática por su papel en 'Westworld', dijo: “No creo en Dios, pero le agradezco a ella esta noche. Me siento bendecida”.



También deseó un feliz cumpleaños a su hija, que cumplió 18 el lunes. “Te guío y te amo y te protejo”, afirmó. “Te quiero tanto, bebé”.





“Los resolvimos”

La canción de apertura marcó el tono para el resto del show cuando los integrantes del reparto de 'Saturday Night Live', Kate McKinnon y Kenan Thompson, declararon que el espinoso tema de la diversidad había sido resuelto.



“¿En serio? ¿Así que la diversidad ya no es un problema en Hollywood?”, preguntó McKinnon a su co-protagonista, que respondió: “No, lo resolvimos”.



Luego se les unieron en el escenario otras estrellas, incluyendo a Kristen Bell, Ricky Martin y Tituss Burgess que se embarcaron en un humorístico popurrí sobre el asunto.



“¡Lo resolvimos! Nos acompasamos a los tiempos, hay lugar para todas nuestra voces, pero sobre todo Shonda Rhimes”, cantaron, en referencia a la primera mujer afro-estadounidense en crear y producir una serie top.





Ovación de pie para Betty White

Betty White fue ovacionada de pie al ser honrada por sus más de 80 años en televisión.



“Alguien dijo algo el otro día sobre una Primera Dama de la televisión”, señaló la actriz de 96 años. “Y lo tomé como un gran halago”.

Betty White habla en el escenario durante los 70 premios Emmy en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California, el 17 de septiembre de 2018.



“Y la escuché hablar un poco después a su hija. Ella dijo 'primera dama, sí, así de vieja es'. Fue la primera, hace mucho, mucho tiempo atrás”.



White, que protagonizó éxitos como 'The Golden Girls' y 'The Mary Tyler Moore Show', dijo tener suerte de poder seguir actuando.



“Poco soñaba entonces de que hoy estaría aquí ”, dijo. “Es increíble que aún siga en este negocio, de que aún me estén soportando”.