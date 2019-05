Flipboard revela que sufrió un ataque en que se robaron datos de sus usuarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El agregador de noticias online Flipboard reveló este miércoles 29 de mayo del 2019 que sufrió un ataque informático dirigido a sus bases de datos en el que los hackers pudieron acceder al nombre, usuario, contraseña y correo electrónico de algunos de los usuarios.

"Recientemente identificamos accesos no autorizados a algunas de nuestras bases de datos que contienen información de cuentas de ciertos usuarios de Flipboard, incluidas las credenciales de sus cuentas", indicó la empresa en un comunicado.



Flipboard abrió entonces una investigación para la que contrató a una firma especializada que determinó que una persona no autorizada accedió y "probablemente" obtuvo copias de ciertas bases de datos que contienen información de usuarios de la plataforma entre el 2 de junio de 2018 y el 23 de marzo de 2019 y entre el 21 y el 22 de abril de 2019.



Dicha información incluiría el nombre, nombre de usuario de Flipboard, la contraseña protegida criptográficamente y la dirección de correo electrónico.

​

La empresa también alertó de que en caso de haber conectado la cuenta de Flipboard a una cuenta de terceros, incluidas las cuentas de redes sociales, "es posible" que las bases de datos afectadas contuviesen los "tokens" digitales utilizados para conectar la cuenta de Flipboard a esas aplicaciones de terceros.



La firma con sede en Palo Alto (California, EE.UU.) aseguró, sin embargo, que este incidente no afectó a los números de la seguridad social u otros documentos de identidad emitidos por el Gobierno, cuentas bancarias, tarjetas de crédito u otra información financiera.



"Como medida de precaución, hemos restablecido todas las contraseñas de los usuarios, aun cuando estaban protegidas criptográficamente y no toda la información de la cuenta de los usuarios estaba involucrada", apuntaron desde la compañía.

Flipboard también aseguró a sus usuarios que pueden seguir utilizando el portal en los dispositivos desde los que ya hayan iniciado sesión y que cuando accedan desde un dispositivo nuevo, o la próxima vez que inicien sesión en Flipboard después de salir de su cuenta, se les pedirá que creen una contraseña nueva.