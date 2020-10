Fito Páez se lanza a la conquista del espacio con un concierto ‘online’

LEA TAMBIÉN

El cantautor argentino Fito Páez presentará su más reciente álbum, ‘La conquista del espacio’, con un concierto en vivo y por ‘streaming’, desde el Arena Movistar, el próximo 1 de noviembre. Esta producción fue nominada a tres Latin Grammy 2020 como Álbum del año, Mejor disco de pop rock y Mejor canción pop rock por La canción de las bestias.

La pandemia por coronavirus aplazó el lanzamiento de este nuevo álbum, que estaba listo para su estreno el pasado 13 de marzo, día en el que Fito Páez cumplía 57 años. Como una especie de antídoto contra el confinamiento, Fito se sentó frente al piano de su casa en Buenos Aires para acompañar a la gente con canciones, durante los últimos ocho meses.



“Todo este tiempo ponía el teléfono sobre el piano y me ponía a improvisar y la gente me devolvía cosas hermosas, viste. En estos momentos, la gente valora mucho cualquier entrega de amor. Eso adquirió mucho valor contra ideas como que la música y el arte ya no servían para nada”, dice el artista en una videoconferencia desde su casa en Argentina.



Desde otros rincones de su hogar también ha compartido lecturas e incluso adelantos de la autobiografía en la que trabaja, en una serie de videos publicados en redes sociales, que han mediado de una forma inédita la relación entre el público y el artista.



Por ahora, su autobiografía no tendrá páginas dedicadas a la pandemia. “Fueron meses relativamente cortos para escribir desde mi nacimiento hasta los 30 años. En el segundo volumen publicaré los próximos 30 años y, cuando cumpla 90, los siguientes 30”.



Fito se alista para salir de casa y volver al gran escenario, para retomar el concierto que quedó pendiente y presentar en vivo el vigesimotercer álbum de estudio de su carrera. “Estamos empezando los ensayos, aún no sabemos si habrá invitados. Tocaremos material del disco nuevo, pero vamos a seguir probando con otras canciones. También vamos a tocar los temas de toda la vida. Será un show de más de una hora y media”, adelantó.



La producción incluirá pantallas, escenografía y una banda completa, que le ofrecerá al público una experiencia distinta a las presentaciones caseras. “Es bastante extraño estar solo en casa cantándole a un teléfono. Hay algo contranatura en eso. La música necesita el oído del otro. Aún sabiendo que en ‘streaming’ tampoco va a cambiar eso, al menos tenés la comunión y la energía colectiva de la gente y eso me da la sensación de que será una experiencia muy imponente”.



Será un entremés, dice Fito, sobre un show que espera continuar con una gira de entre 40 y 60 conciertos por América y Europa, para presentar su nuevo material musical.



Nueve canciones forman parte de ‘La conquista del espacio’, que llega tres años después de ‘La ciudad liberada’. “Hay frases muy lindas en el álbum que no sé si podré haberlas dicho cuando tenía 20 años. También es la primera vez que me ocupo de hacer los arreglos orquestales para un álbum, que es otra manera de asentarme como músico. Es un momento hermoso donde comienzas a ver las mieles del paso del tiempo”, confiesa Fito.



El título juega con una idea que ha sido materia prima de investigaciones científicas, así como de obras de ficción. “No existe nada vivo en el mundo que no intente conquistar un espacio. La evolución de la falda fue una conquista del espacio político en el mayo francés, así como la invención de la rueda, el cohete a la luna, cuando uno va a pelear por sus derechos al congreso o las verdades dichas entre una pareja. Desde la guerra hasta la paz, todo es una conquista. Que cada uno vuele y juegue a lo que quiera”.



De ese compendio musical destaca La canción de las bestias, que ha sido nominada como Mejor canción pop rock, en el Grammy Latino. “Estar en medio del mundo en el que vemos crecer a nuestros hijos es inevitable pararte un momento, hablarle a otro compadre y decirle que es muy difícil salir adelante mientras todos pretenden tener la razón. Es un pensamiento que surge de esta época, solo era cuestión de bajarlo al papel y ponerle un par de acordes”, dice Fito sobre el trasfondo de este tema.

Canciones de ‘La conquista del espacio’ y algunos de los temas más populares del artista con cuatro décadas de trayectoria serán parte del concierto del próximo domingo 1 de noviembre de 2020. Las entradas están disponibles para la venta en la página web del artista. La transmisión se iniciará a partir de las 19:00.