Fiscalía imputó cargos por homicidio a cantante que mató al hombre que asesinó a su esposa en un robo

La muerte de un asaltante por parte de una de sus víctimas durante un robo se ha convertido en el centro de la polémica en Colombia, porque juristas consideran que se debe aplicar el concepto de legítima defensa, mientras se le sigue un proceso por homicidio.

El caso ocurrió en la madrugada del pasado sábado 10 de agosto del 2019 cuando Richard Cardona, cantante de música popular, caminaba por una calle del municipio de Fusagasugá, unos 74 kilómetros de distancia de Bogotá, con su esposa, Charlotte Cobos, y un asaltante intentó robarlo.



"A tan solo dos cuadras donde nosotros vivíamos aparecen dos sujetos en una moto (...) uno cruza la calle y nos dice denme todo lo que tengan y no haga nada", afirmó Cardona en W Radio.



El cantante señaló que ante la situación le dijo al asaltante que él le entregaba sus pertenencias, pero su esposa decidió enfrentarlo y en ese momento recibió las heridas que le provocaron la muerte.

Tras el ataque, Cardona se enfrentó al asaltante y lo despojó del cuchillo para posteriormente herirlo y causarle la muerte, por lo que las autoridades lo detuvieron durante dos días.



Debido a la muerte del asaltante, la Fiscalía le imputó el martes 13 de agosto del 2019 cargos como presunto responsable de homicidio simple, lo que generó polémica en el país por la circunstancias del hecho.



"Póngase en los zapatos de Richard Cardona que es el afectado principal (...) mi hijos no pueden vivir una doble tragedia, quedaron sin su mamita y ahora van a quedar sin papá porque un fallo injusto me envíe a la cárcel", agregó el artista.



Pese a la decisión inicial, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, anunció este jueves 15 de agosto del 2019 que revisaría personalmente el caso y siete horas más tarde la entidad aseguró en su cuenta de Twitter que presentó ante un juez de Fusagasugá la solicitud de preclusión en la indagación abierta contra el artista.

#ATENCIÓN Fiscal de la Seccional #Cundinamarca presentó ante juez de Fusagasugá, Cundinamarca, solicitud de preclusión en la indagación abierta contra el señor Richard Cardona. La decisión se tomó luego de la información obtenida en desarrollo del proceso. pic.twitter.com/o9zZXCs0Wc — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 15, 2019



"Mi libertad es lo que más me importa, quedar exonerado de todo tipo de culpa", sentenció Cardona.



Sobre la polémica en el país por el cambio de decisiones de la Fiscalía, el abogado penalista Francisco Bernate afirmó que es "impresentable" el papel del ente acusador y dijo que "es una vergüenza lo que está sucediendo".



Para el abogado, es evidente que se debe aplicar el concepto de legítima defensa, pues resaltó que esta se aplica cuando una persona está frente a una "agresión actual o inminente".



"Se ve que es una acción prolongada de la que participan dos personas (...) se aprecia que los agresores representaban un peligro, tanto para él como sus demás acompañantes, que la agresión no se había superado", agregó Bernate.

Ante estas pruebas, el abogado opinó que "la Fiscalía no hizo ni siquiera el más mínimo trabajo para investigar... El precedente esperamos que siente es que la Fiscalía investigue antes de actuar y no actúe para luego investigar", concluyó.