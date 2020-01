Fiscalía de París formula cargos al cineasta Christophe Ruggia por acoso sexual tras denuncias

LEA TAMBIÉN

Tras dos días de detención e interrogatorio, el cineasta francés Christophe Ruggia fue imputado este jueves por agresión sexual contra menores y puesto bajo control policial, después de que la actriz Adle Haenel lo denunciara por haberla acosado sexualmente cuando ella tenía 13 años.

Ruggia fue imputado por agresión sexual contra menores por parte de una persona que tiene autoridad sobre la víctima, indicó a EFE la Fiscalía de París.



Los hechos denunciados tuvieron lugar en 2002, cuando Haenel trabajó en el film 'Les diables' ('Los diablos'), de Ruggia, y sufrió "acoso sexual permanente, tocamientos repetidos", "un gran control" y "besos forzados en el cuello", según reveló la intérprete en noviembre del 2019 al medio digital Mediapart.



Según Haenel, el acoso comenzó durante la preparación del rodaje pero continuó en los festivales y actos de promoción de la película.



Tras hacer pública su denuncia, la Fiscalía de París abrió una investigación de oficio e interrogó a la actriz, que ahora tiene 30 años y que posteriormente presentó una denuncia contra el director.



Por su parte, Ruggia, que en la actualidad tiene 54 años, rechazó unas semanas más tarde esas acusaciones, que atribuyó a la decepción de la actriz por no haber sido elegida para participar en una de sus películas.



Ganadora de dos premios Cesar del cine francés, Haenel confesó haberse sentido "destruida" por aquellos abusos y explicó que si no había acudido antes a la Justicia es porque no tenía confianza en la institución en cuanto a este tipo de delitos.



La denuncia de Haenel llegó además cuando nuevas acusaciones se alzaban de nuevo contra el director Roman Polanski.



La actriz fue respaldada por varias actrices y compañeros de profesión, así como por la primera dama, Brigitte Macron.

Ruggia fue expulsado de la Sociedad de Directores de Cine de Francia, de la que había sido copresidente en varias ocasiones.